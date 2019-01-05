معاناة مهاجرين عرب ترمي بسلطات الجزائر وسط عاصفة دولية

هسبريس- عبد السلام الشامخ

أبْوابُ الجزائر الجنوبية مَا زالتْ مُوصدة أمامَ مئات العائلات السورية والفلسطينية وسطَ انتقادات دولية من خشية تعرُّض الممنوعين من دخول تُرابِ الجارة الشرقية إلى أذى، خاصةً أنهم يتكبَّدُون شظفَ العيشِ لوحدِهم في فيافي الصحراء؛ وهوَ ما دفعَ هيئات حقوقية دولية إلى دعوة الجزائر إلى "التّعقلِ وفتحِ الحدودِ أمامَ اللاجئين".

وتُبرّر سلطات الجزائر موقفها "المتشدّد" حُيالَ منعِ وصولِ عشرات المهاجرين السوريين العالقين في الصحراء الحدودية في وجود بعضِ المتطرفين انسلّوا مع هذه العائلات التي قدمت بجوازات سفر "مزورة"، حسب ما أعلنتهُ السلطات في الجارة الشرقية؛ لكنَّ المفوضية الأممية للاجئين أكّدتْ، وفق معلوماتها، أن "بعض هؤلاء لاجئون تقطعت بهم السبل في الصحراء وليسوا متشددين مثلما تشتبه الجزائر".

وتلاحقُ الجزائر انتقادات حقوقية كثيرة، بعدَ منع عائلات سورية وفلسطينية بينهم أطفال ونساء من دخول التراب الجنوبي في الصحراء، حيثُ ما زالَ الكثير منهم عالقين في الصحراء على بُعد ثلاثة كيلومترات من موقع عين قزام الحدودي حيث باتوا عرضة للخطر. والمائة فرد الآخرين الذين نقلوا إلى الحدود لا يعرف مكانهم"، وفق المفوضية.

ورداً على هذه الانتقادات، ذكرَت وزارة الداخلية الجزائرية أنَّ هؤلاء المهاجرين كانوا يملكون فرصة العودة إلى وطنهم جوا ورفضوا وفضّلوا الهروب في البرية؛ وهو ما يقوي "شكوكَ الجزائر حول امتلاكهم لقاعدة لوجيستكية متينة غير معلنة في منطقة الساحل ستكشف السلطات معلومات عنها في القريب العاجل".

وقالَ حسان قاسيمي، المدير المكلف بالهجرة على مستوى وزارة الداخلية الجزائرية، في تصريح لـ tsa اليوم الجمعة، مدافعًا عن قرار سلطات بلاده القاضي بمنع دخول المهاجرين العرب السوريين واليمين، عبر حدودها الجنوبية، إن "مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين تكيل بمكيالين"، لافتا إلى أن "الجزائر غضت الطرف عن كثير من التجاوزات والمخالفات المسجلة في تسير ملف المهاجرين من قبل مكتب المفوضية بالجزائر".

واتهم قاسيمي، في تصريحات صحافية، مكتب مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين بالجزائر بالمتاجرة بملف المهاجرين العرب، على خلفية رغبتها في تحويله إلى قضية رأي عام دولي، بعدما جرى اتفاق ضمني حول إدارة الملف بين الطرفين (المفوضية والسلطات الجزائرية) بكل هدوء نظرًا لحساسيته ورغبة من الجزائر في الحفاظ على هيبة ومصداقية هاته الهيئة.

وقال المسؤول ذاته إن "مهام المنظمات غير الحكومية تنتهي حين يبدأ الأمن القومي، وبالتالي فإن قرارات تسجيل طلب الاعتراف بصفة لاجئ التي تتم بصفة غير قانونية باطلة"، مضيفاً: "من أجل ضمان التنسيق الجيد في إدارة ملف الهجرة، طالبت السلطات الجزائرية في عدة مناسبات مكتب المفوضية باحترام إجراءات تسجيل طلبات الاعتراف بصفة لاجئ".