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كُتّاب وآراء
رئيس المكسيك يتقاضى في الشهر 5600 دولار
كشف الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، الجمعة عن أجر متواضع نسبيا له قائلا إنه "لم يكن مهتما بالمال أبدا".
ووفقا لبيان صدر اليوم الجمعة، يحصل لوبيز اوبرادور على 108 آلاف و744 بيزو (5604 دولارات) شهريا بعد خفض أجره بنحو الثلث.
كما أن لديه أصول بقيمة 446 ألف و68 بيزو. ويمتلك أولاده مبنى مقام على مساحة 1.2 هكتار في جنوبى المكسيك، بينما تعود ملكية منزل الأسرة في مكسيكو سيتي إلى زوجته.
وقال لوبيز أوبرادور في مؤتمره الصحفي اليومي: "لم أكن أبدا مهتما بالمال. أنا أناضل من أجل المثل والمبادئ ... وعلى الرغم من أنه يتعين علي أيضا توضيح ... أنه ليس كل شخص يمتلك شيء فهو شرير. الكثير من المواطنين جمع ثروة وسلعا بشكل قانوني بجهودهم وعملهم".
كان الرئيس اليساري الذي تولى منصبه في الأول من دجنبر قد تعهد خلال حكومته الانتخابية بتشكيل حكومة تقشف .