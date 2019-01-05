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الرئيسية | خارج الحدود | تونس تمدد حالة الطوارئ في البلاد شهرا إضافيا

تونس تمدد حالة الطوارئ في البلاد شهرا إضافيا

تونس تمدد حالة الطوارئ في البلاد شهرا إضافيا
هسبريس - د.ب.أ
السبت 05 يناير 2019 - 03:15

أعلنت الرئاسة التونسية الجمعة تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر اضافي اعتبارا من الأحد المقبل.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان إن الرئيس الباجي قايد السبسي، قرر تمديد حالة الطوارئ بعد التشاور مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد، ورئيس مجلس نواب الشّعب (البرلمان) محمد الناصر.

ومن المقرر تمديد حالة الطوارئ في كامل تراب تونس حتى 4 فبراير المقبل.

كما أوضحت الرئاسة أن قرار التمديد يأتي في انتظار مصادقة البرلمان على مشروع قانون ينظم حالة الطوارئ.

وفي أواخر 2015، أعلنت تونس حالة الطوارئ إثر حادث إرهابي، وجرى تمديدها منذ ذلك الحين لعدة مرات آخرها لمدة شهر، في 5 دجنبر الماضي.

وأمس الخميس قضت قوات الأمن على عنصرين إرهابيين في مدينة جلمة بولاية سيدي بوزيد كانا فجرا نفسيهما بأحزمة ناسفة.

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