إطلاق نار يوقع ضحايا في لوس أنجليس الأمريكية

هسبريس ـ مُتابعة

ذكرت مصادر أمنية أمريكية أن تبادلا لإطلاق نار وقع اليوم السبت في إحدى صالات "البولينغ"، بمنطقة تورانسي في مدينة لوس أنجليس، مما أسفر عن سقوط العديد من الضحايا.

وأكدت هيئة الشرطة في تورانسي، عبر موقع "تويتر" الاجتماعي، ورود تقارير عن إطلاق نار تسبب في سقوط العديد من الضحايا، وأن القوات الأمنية منتشرة في مكان الحادث.

كما أضافت الهيئة في التغريدة الخاصة بالحادث أن التحقيق جار في الموضوع، مطالبة بالابتعاد عن المنطقة دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل.