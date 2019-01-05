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الرئيسية | خارج الحدود | بيع سمكة تونة بـ3.1 مليون دولار في مزاد علني

بيع سمكة تونة بـ3.1 مليون دولار في مزاد علني

بيع سمكة تونة بـ3.1 مليون دولار في مزاد علني
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 05 يناير 2019 - 13:35

بيعت سمكة تونة حمراء، اليوم السبت بسعر قياسي يقدر بـ333.6 مليون ين (3.1 مليون دولار) في أول مزاد بالعام لسوق الأسماك في طوكيو.

وأقيم المزاد للمرة الأولى بعد نقل أكبر سوق للأسماك في العالم إلى تويوسو، بعد إغلاق موقعه القديم في تسوكيجي العام الماضي.

وتبلغ قيمة الكيلوغرام الواحد في السمكة، البالغ وزنها 278 كيلوغراما وتم صيدها على سواحل أوموري شمال البلاد، 11 ألفا و150 دولارا، وهو أعلي سعر تم دفعه في سمكة تونة منذ البدء في جمع البيانات عن بيع الأسماك في تسوكيجي عام 1999.

وكما جرت العادة، اشترى سمكة التونة الحمراء،كيوشي كيمورا، صاحب سلسلة مطاعم "سوشي زانماي" الشهيرة، حيث يتم دفع مبالغ خيالية في القطعة هناك.

واعتاد كيمورا شراء أغلى أسماك التونة في سبع من أول ثمانية مزادات بالعالم، منذ عام 2011، ومن بينها سمكة تونة كانت حققت الرقم القياسي السابق من حيث ارتفاع الثمن، حيث دفع حوالي 1.4 مليون دولار، ولكنه كسر الرقم القياسي اليوم.

ويقوم رجل الأعمال الشهير ذو الـ64 عاما، بذلك، مبتغيا الدعاية في وسائل الإعلام لجذب الزبناء المتميزين ماليا إلى مطاعمه. وقال كيمورا بعد المزاد: "لم أكن أتوقع أن يرتفع السعر كثيرا هذا العام".

وأضاف في تصريحات إلى وكالة "كيودو" اليابانية: "تمكنا من شراء سمكة ممتازة، أتمنى أن يستمتع بها الزبائن".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - عبد العالي السبت 05 يناير 2019 - 13:46
مجنون
سمكة بثلاثة ملايين وملايين الناس لا يجدون ما يأكلونه
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20
2 - N.H السبت 05 يناير 2019 - 13:47
و ماذا عن ترواتنا البحرية بكم تباع و إلى أين تذهب هذه الأموال الباهضة
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26
3 - رباض السبت 05 يناير 2019 - 13:55
الحمق في اكبر تجلياته، واحد بالقران كيغني، وواحد ما لقاش باش يصلي.
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1
4 - yaaaaaaaaadris السبت 05 يناير 2019 - 13:57
هادا الناس، لا علاقة لهم بنا ، هم يعيشون في البرج العالي من الدنيا ، و نحن ، الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه
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6
5 - simo السبت 05 يناير 2019 - 14:05
ييييييييييياللعجب.ليست سمكة بل كنز .سبحان الله.
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0
6 - *^-^* السبت 05 يناير 2019 - 14:16
انا جاني الثمن هو هذاك ملي السردين ديال 2دراهم داير 20 درهم علاش التونة مدير هاذ الثمن هههههه الحماق هذا
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