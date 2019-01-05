بيع سمكة تونة بـ3.1 مليون دولار في مزاد علني

هسبريس ـ مُتابعة

بيعت سمكة تونة حمراء، اليوم السبت بسعر قياسي يقدر بـ333.6 مليون ين (3.1 مليون دولار) في أول مزاد بالعام لسوق الأسماك في طوكيو.

وأقيم المزاد للمرة الأولى بعد نقل أكبر سوق للأسماك في العالم إلى تويوسو، بعد إغلاق موقعه القديم في تسوكيجي العام الماضي.

وتبلغ قيمة الكيلوغرام الواحد في السمكة، البالغ وزنها 278 كيلوغراما وتم صيدها على سواحل أوموري شمال البلاد، 11 ألفا و150 دولارا، وهو أعلي سعر تم دفعه في سمكة تونة منذ البدء في جمع البيانات عن بيع الأسماك في تسوكيجي عام 1999.

وكما جرت العادة، اشترى سمكة التونة الحمراء،كيوشي كيمورا، صاحب سلسلة مطاعم "سوشي زانماي" الشهيرة، حيث يتم دفع مبالغ خيالية في القطعة هناك.

واعتاد كيمورا شراء أغلى أسماك التونة في سبع من أول ثمانية مزادات بالعالم، منذ عام 2011، ومن بينها سمكة تونة كانت حققت الرقم القياسي السابق من حيث ارتفاع الثمن، حيث دفع حوالي 1.4 مليون دولار، ولكنه كسر الرقم القياسي اليوم.

ويقوم رجل الأعمال الشهير ذو الـ64 عاما، بذلك، مبتغيا الدعاية في وسائل الإعلام لجذب الزبناء المتميزين ماليا إلى مطاعمه. وقال كيمورا بعد المزاد: "لم أكن أتوقع أن يرتفع السعر كثيرا هذا العام".

وأضاف في تصريحات إلى وكالة "كيودو" اليابانية: "تمكنا من شراء سمكة ممتازة، أتمنى أن يستمتع بها الزبائن".