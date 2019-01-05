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الرئيسية | خارج الحدود | ترامب يبعث قوة عسكرية لمراقبة الكونغو الديمقراطية

ترامب يبعث قوة عسكرية لمراقبة الكونغو الديمقراطية

ترامب يبعث قوة عسكرية لمراقبة الكونغو الديمقراطية
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 05 يناير 2019 - 12:57

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة أرسلت عسكريين أمريكيين إلى ليبروفيل، عاصمة الغابون، خشية أعمال عنف محتملة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي تنتظر نتائج الانتخابات التي أجريت في 30 دجنبر المنصرم.

وقال ترامب، في رسالة لقادة الكونغرس، إن نحو 80 جنديا من القوات المسلحة تم نشرهم ليكون في وسعهم دعم أمن المواطنين والموظفين الأمريكيين والمنشآت الدبلوماسية في كينشاسا، عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن التعبئة تُعزى إلى احتمال ظهور أعمال عنف في الكونغو الديمقراطية التي أجرت، الأحد الماضي، انتخابات يمكن أن تشكل، على الرغم من التوترات، أول انتقال سلمي للسلطة في البلاد منذ استقلالها عن بلجيكا في عام 1960.

وأضاف ترامب أن أول مجموعة من الجنود وصلت إلى الغابون يوم الأربعاء الماضي بمعدات قتالية مناسبة، وبدعم من الطائرات العسكرية، مؤكدا إمكانية إرسال قوات إضافية إذا لزم الأمر.

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