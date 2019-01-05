24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

05/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5908:3013:3816:1418:3619:56
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. حركة "حماس" ترفض تهديدات عباس بحرمانها من ملايين الدولارات (5.00)

  2. أيها الريسوني: الإرهاب فتاوى يصدرها الشيوخ وينفذها الشباب (5.00)

  3. طلبة إسبان يدعون إلى إلغاء الملكية بحمل شعارات "ليسقط التاج" (5.00)

  4. رصيف الصحافة: العدوي تحيل ملفات مؤسسات عمومية على القضاء (5.00)

  5. كوهين ينتقد التضليل الصهيوني وإدخال "الهولوكوست" إلى المغرب (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | مطار سعودي متوسط الحجم بين الأفضل في العالم

مطار سعودي متوسط الحجم بين الأفضل في العالم

مطار سعودي متوسط الحجم بين الأفضل في العالم
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 05 يناير 2019 - 16:50

حاز مطار الملك فهد الدولي، في المنطقة الشرقية بالسعودية، على المركز الثاني ضمن فئة أفضل المطارات متوسطة الحجم على مستوى العالم في الالتزام بمواعيد الإقلاع والوصول للعام 2018

وذكرت وكالة الانباء السعودية الرسمية، اليوم السبت، أن هذا التقييم جاء وفق التقرير الصادر من موقع منظمة "OAG" المتخصصة في تقييم المطارات وشركات الطيران، والتى تتخذ من بريطانيا مقرا لها.

وأشار المصدر إلى أن التقرير يستند على تحليل بيانات 58 مليون رحلة من جميع مطارات العالم، حيث تعتمد معايير التقييم على دقة مواعيد الرحلات للإقلاع والوصول خلال 15 دقيقة من المواعيد المجدولة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - رشيد السبت 05 يناير 2019 - 17:08
لا داعي للبحث عن ترتيب مطار محمد الخامس.. كلنا عارفين الجواب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.