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كُتّاب وآراء
مطار سعودي متوسط الحجم بين الأفضل في العالم
حاز مطار الملك فهد الدولي، في المنطقة الشرقية بالسعودية، على المركز الثاني ضمن فئة أفضل المطارات متوسطة الحجم على مستوى العالم في الالتزام بمواعيد الإقلاع والوصول للعام 2018
وذكرت وكالة الانباء السعودية الرسمية، اليوم السبت، أن هذا التقييم جاء وفق التقرير الصادر من موقع منظمة "OAG" المتخصصة في تقييم المطارات وشركات الطيران، والتى تتخذ من بريطانيا مقرا لها.
وأشار المصدر إلى أن التقرير يستند على تحليل بيانات 58 مليون رحلة من جميع مطارات العالم، حيث تعتمد معايير التقييم على دقة مواعيد الرحلات للإقلاع والوصول خلال 15 دقيقة من المواعيد المجدولة.