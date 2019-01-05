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الرئيسية | خارج الحدود | حركة "حماس" ترفض تهديدات عباس بحرمانها من ملايين الدولارات

حركة "حماس" ترفض تهديدات عباس بحرمانها من ملايين الدولارات

حركة "حماس" ترفض تهديدات عباس بحرمانها من ملايين الدولارات
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 05 يناير 2019 - 15:00

انتقدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم السبت، تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس التي هدد فيها بـ"وقف المخصصات المالية لقطاع غزة".

ونقل موقع "فلسطين اليوم" عن سامي أبو زهري، القيادي في حركة "حماس"، قوله إن "ممارسات محمود عباس لخنق غزة، وتهديداته لها في ظل قمعه المقاومة في الضفة، وتفاخره بالتعاون الأمني مع الاحتلال، تؤكد أن الأوصاف التي أطلقها عليه الراحل أبو عمار( ياسر عرفات) كانت دقيقة".

وكان عباس صرح بأنه يعتزم "وقف المخصصات المالية لقطاع غزة، والتي تبلغ 110 ملايين دولار شهرياً قبل أن يتم تخفيضها إلى 96 مليون دولار"، وفقا لأقواله.

الرئيس الفلسطيني، خلال لقائه صحفيين ومفكرين مصريين بالقاهرة، أضاف: "أنا غير مستعد لأدفع شهريا هذه المبالغ في حال لم يسيروا وينفذوا قرار إجراء الانتخابات، بعد حل المجلس التشريعي. الطريق الأمثل للمصالحة هو إجراء الانتخابات في جميع الأراضي الفلسطينية".

وتابع عباس قائلا إنه "يتم إدخال مبالغ كبيرة لحماس عن طريق نتنياهو من خلال كشوفات أسماء الموظفين"، مشددا على أنه "طالما لا توجد مصالحة بيننا سنلغي كل شيء، وسوف نتوقف عن دفع 96 مليون دولار شهريا".

وشدد الرئيس على أن "القضية الفلسطينية تمر بصعوبات بالغة ومشاكل مستعصية مع أمريكا وإسرائيل وحركة حماس، والسلطة الفلسطينية لن تستسلم"، مشيرا إلى أن "حل القضية لن يتم إلا على ثلاث مسارات، سياسية واقتصادية وأمنية"، حسب تقديره.

"تم قطع التواصل مع كل المسؤولين الأمريكيين بعد إصرارهم على التمسك بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل، يردف رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، ثم أردف أنه منع المسؤولين الفلسطينيين من التواصل مع أي مسؤول أمريكي خلال الفترة الماضية.

ووفق "أبو مازن"، بناء على تصريحاته في العاصمة المصرية بالقاهرة، فإنه "لا يوجد أي شيء يمكن التفاوض عليه بعد إعلان أمريكا القدس عاصمة لإسرائيل".

كما قال عباس: "عمري 83 عاما، ولن أنهي حياتي خائنا (..)، ليست لدي قوات أحارب بها ولكني أملك أن أقول لا، ونحن لسنا مستعدين للتفريط في القدس".

وكان عباس وصل إلى مطار القاهرة الدولي في زيارة تستغرق عدة أيام، وذلك من أجل بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، دون إغفال الأوضاع على الساحة الفلسطينية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - بوجيدي السبت 05 يناير 2019 - 15:13
فليسكت الخونة وعبدة أمريكا أولئك الخاضعون لتعليمات أسيادهم في أوروبا والصهاينة...يتشدقون بأنه ليس لديهم جيش...وهم من عذب وخان وقتل عناصر المقاومة...هم من تعلموا عقد مفاوضة بين اللص ورب الدار...لو كان لكن جيش لوجهتم مدفعايته نحو صدر الأخرار من الشعب والمقاومة...عباس ياعباس لست رجل مقاومة ولامفاوضة.
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8
2 - مجرم في خدمة الاحتلال!!! السبت 05 يناير 2019 - 15:15
( صفقة القرن) 2018 هي النتيجة النهائي لاتفاقات أوسلو 1993:
الرئيس عباس سوف يقول في خطابه القادم …( أتممت عليكم نكبتي … ورضيت لكم صفقة القرن دينا )… وما عليكم الا أن تتعاملوا معها بواقعية…. وهي أخر خيانة أرتكبها وأعدك بتفكيك السلطة .
– تركت ورائي عشرة جواسيس هم ورثتي الحقيقيون فلا تقلقوا….. وداعا .. ولن أخون بعد اليوم.
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9
3 - yaaaaaaaaadris السبت 05 يناير 2019 - 15:17
عباس ، يعرف أن إسرائيل هي سبب وجوده ، حاله كحال جل الزعماء العرب ، أمن هذه الدولة الغاشمة هو أولى أولوياته
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10
4 - من هو عباس؟؟؟؟ السبت 05 يناير 2019 - 15:17
ونحن نقول ونأكد أنك أسوأ محامي لأعدل قضية عرفتها الإنسانية في التاريخ المعاصر. فأنت أحد أقطاب المنظومة العربية الفاشلة في كل شيء. أنت لست إلا خادما مطاعا للإحتلال تقدم خدمات للمحتل مقابل منافع شخصية لك ولحاشيتك. سيذكر التاريخ أنك كنت عميلا للإحتلال وركعت شعبك المنكوب أصلا و أنك عاصرت وجاملت وساندت أكبر طغات و مجرمي العصر من شارون، وليفي و نتانياهو و بيريز و لا ننسى كبيرهم بشار و السيسي و البقية من طغاة العصر. الله يرحم ياسر عرفات و الشيخ ياسين وكل الشهداء.
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