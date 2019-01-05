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الرئيسية | خارج الحدود | رحلات "ريان آير" الجوية تلازم الرداءة في بريطانيا

رحلات "ريان آير" الجوية تلازم الرداءة في بريطانيا

رحلات "ريان آير" الجوية تلازم الرداءة في بريطانيا
هسبريس - د.ب.أ
السبت 05 يناير 2019 - 22:34

صنفت شركة "ريان آير" للطيران المنخفض التكلفة أسوأ شركة طيران في بريطانيا، للعام السادس على التوالي، في الاستطلاع السنوي الذي تجريه مؤسسة "ويتش ترافيل" لشركات الطيران، حسب ما قالت المؤسسة المعنية بإرضاء المستهلك وتقديم النصيحة له.

وأعطى الركاب شركة الطيران أسوأ درجة ممكنة لركوب الطائرات، ونالت التنقيط المتدني راحة المقاعد وبيئة المقصورة وجودة الطعام والشراب.

وحققت ريان آير نتيجة 40 بالمئة خلف شركات أخرى تسير رحلات لمسافات قصيرة، مثل "توماس كوك ايرلاينز" التي حصلت على 52 بالمئة و"ويز اير" التي حصلت على 54 بالمئة، والتي تسير رحلات إلى دول بشرق ووسط أوروبا.

وأعرب الركاب عن شعورهم بالاحباط بسبب حالات إلغاء الرحلات والتغيير المستمر في قواعد الحقائب عند "ريان آير"، وتراجع سجل الشركة في دقة المواعيد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - mre السبت 05 يناير 2019 - 22:50
في بريطانيا الله أعلم أما في المغرب فهي أرخص و أحسن شركة. و من يريد الجودة فما عليه إلا أن يدفع ثمنها.
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21
2 - Morocco السبت 05 يناير 2019 - 22:53
بمقارنة الاثمنة مع باقي الشركات فإن رايان إير هي أحسن شركة في العالم ،لأنه في باقي الشركات الأثمنة مضاعفة خمس مرات وأكثر ، مثلا نحن في امريكا الشمالية ثمن الطائرة لا ينخفض عن 1500 دولار ،وهذه الشركة غير موجودة في امريكا الشمالية، فأنا مثلا افضل ان تكون رايان إير بثمن 500 دولار حتى وان كانت الجودة ناقصة ،الاهم هي السلامة ....
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12
3 - الوجدي السبت 05 يناير 2019 - 22:55
بنادم راكب الطائرة ب 20 أورو وبغا يتعشى الكافيار ، لولا ريان إير لبقي العديد من مغاربة العالم بدون سفر إلى المغرب .
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32
4 - محمد ريان السبت 05 يناير 2019 - 22:56
مع ذلك فقد ساهمت ومثيلاتها في دمقرطة السفر بالطائرة ومكنت العديد خصوصا الطبقة الكادحة من التنقل عبر دول عديدة .لقد مكنتنا فعلا من توفير الكثير من المال عند العودة لزيارة الأهل الشئ الذي لم توفره لنا أجنحتنا الملكية فشكرا Ryanair و EasyJet
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18
5 - العربية للطيران السبت 05 يناير 2019 - 23:01
تحية كبيرة لشركة العربية للطيران التي أقرت رحلات داخلية بثمن مناسب بين المدن المغربية ....نريد رحلات يومية بين أكادير والرباط وبين الرباط والداخلة وبين وجدة وباقي المدن المغربية البعيدة ...شكرا الشركة العربية للطيران
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