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كُتّاب وآراء
رحلات "ريان آير" الجوية تلازم الرداءة في بريطانيا
صنفت شركة "ريان آير" للطيران المنخفض التكلفة أسوأ شركة طيران في بريطانيا، للعام السادس على التوالي، في الاستطلاع السنوي الذي تجريه مؤسسة "ويتش ترافيل" لشركات الطيران، حسب ما قالت المؤسسة المعنية بإرضاء المستهلك وتقديم النصيحة له.
وأعطى الركاب شركة الطيران أسوأ درجة ممكنة لركوب الطائرات، ونالت التنقيط المتدني راحة المقاعد وبيئة المقصورة وجودة الطعام والشراب.
وحققت ريان آير نتيجة 40 بالمئة خلف شركات أخرى تسير رحلات لمسافات قصيرة، مثل "توماس كوك ايرلاينز" التي حصلت على 52 بالمئة و"ويز اير" التي حصلت على 54 بالمئة، والتي تسير رحلات إلى دول بشرق ووسط أوروبا.
وأعرب الركاب عن شعورهم بالاحباط بسبب حالات إلغاء الرحلات والتغيير المستمر في قواعد الحقائب عند "ريان آير"، وتراجع سجل الشركة في دقة المواعيد.