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كُتّاب وآراء
هبوط اضطراري لطائرة تقل 182 شخصا في رومانيا
ذكرت هيئة الطوارئ في رومانيا، اليوم السبت، أن طائرة هبطت اضطراريا في مدينة تيميسوارا وكانت تقل على متنها 182 شخصا؛من ضمنهم طاقم الطائرة.
وأوضح المصدر أن طائرة مدنية، كانت تربط بين لندن و مطار سالونيك اليوناني، هبطت اضطراريا بسبب سوء الأحوال الجوية في اليونان وإغلاق مطار "سالونيك".
وأكد المصدر أن جميع الركاب تلقوا المساعدات اللازمة واستأنف أكثر من 100 منهم رحلتهم الى اليونان عبر الحافلات، فيما فضل 71 راكبا عدم قبول الخدمة المقترحة من قبل شركة النقل الجوي.