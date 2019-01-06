الإرهاب يهدد بعمليات إضافية في العاصمة الشيلية

هسبريس ـ مُتابعة

هدد التنظيم الارهابي الذي أعلن مسؤوليته عن انفجار في العاصمة الشيلية وأسفر عن إصابة خمسة اشخاص، أول أمس الجمعة، بشن هجمات جديدة.

وحذر التنظيم، في منشور عممه، شخصيات رفيعة وسياسيين وطلابا ومواطنين عاديين بكونهم "محط أنظار"، وأضاف: "نعد للقادم"، وأكد التنظيم أن "عبوات ناسفة صغيرة تثير رعبا شديدا وضجة إعلامية كبيرة".

وقع الانفجار في محطة حافلات في العاصمة سانتياغو، وأدان الرئيس الشيلي سباستيان بنييرا الإرهاب الذي أسفر عن إصابة خمسة اشخاص، احدهم جروحه خطيرة، معلنا عن رفع دعوى ضد من يقفون وراء الانفجار.