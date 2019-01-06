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كُتّاب وآراء
إيقاف منفذي اعتداء على "تلفزيون فلسطين" بغزة
أعلنت وزارة الداخلية التي تديرها حركة "حماس" في غزة اعتقال منفذي الاعتداء على مقر تلفزيون فلسطين الرسمي في القطاع.
وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إنه "من خلال التحقيق وتتبع كاميرات المراقبة تم التعرف على هوية الأشخاص (المعتدين)، وعددهم خمسة وهم ينتمون لحركة فتح وجميعهم من موظفي السلطة الفلسطينية الذين قطعت رواتبهم مؤخراً، وتبين أن أحدهم يعمل موظفاً في تلفزيون فلسطين قد تم قطع راتبه الشهر الماضي".
وذكرت الوزارة أن أجهزتها الأمنية اتخذت الإجراءات القانونية بحق الأشخاص الخمسة، "حيث تم توقيفهم جميعاً، ومن خلال التحقيق معهم تبيّن أن الدافع الأساسي لما قاموا به هو قطع رواتبهم من قبل السلطة الفلسطينية".
وانتقدت الوزارة "ما تم فور وقوع الحادث من توزيعٍ للاتهامات الباطلة، وشنّ حملة إعلامية تحريضية، بالرغم من معرفة إدارة تلفزيون فلسطين بالأشخاص الذين قاموا بهذا الفعل، حيث أنهم دخلوا المقر مكشوفي الوجه وعرّفوا عن أنفسهم وأحدهم من موظفي التلفزيون نفسه".