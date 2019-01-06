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الرئيسية | خارج الحدود | ارتفاع بأزيد من 24% لـ"صادرات الدفاعات" التركية

ارتفاع بأزيد من 24% لـ"صادرات الدفاعات" التركية

ارتفاع بأزيد من 24% لـ"صادرات الدفاعات" التركية
هسبريس - د.ب.أ
الأحد 06 يناير 2019 - 01:45

ارتفعت صادرات تركيا من الصناعات الدفاعية والفضائية بنسبة 24.9% في دجنبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2017.

وبحسب معطيات مجلس المصدرين الأتراكفقد بلغت قيمة صادرات الصناعات الدفاعية والفضائية، في دجنبر، 253 مليونا و496 ألف دولار.

وأشارت المعطيات نفسها إلى أن شهر دجنبر شهد أعلى صادرات من هذا النوع خلال أشهر السنة الماضية.

صادرات الصناعات الدفاعية والفضائية سجلت رقما قياسيا جديدا، إذ بلغ إجمالي قيمتها خلال العام الماضي مليارين و35 مليون دولار، بعد أن كان آخر رقم قياسي بواقع مليار و739 مليونا في 2017.

وبلغت قيمة الصادرات بهذا المجال مليارا و260 مليونا عام 2012، ومليارا و388 مليونا في 2013، ومليارا 647 مليونا في 2014، ومليارا و654 مليونا في 2015، فيما وصلت مليارا و677 مليونا عام 2016.

وحصلت الولايات المتحدة على الحصة الكبرى من تلك الصادرات خلال 2018، بواقع 726 مليون دولار، تلتها ألمانيا بـ 226 مليون دولار، ثم سلطنة عمان بـ 153 مليون دولار، وبعدها قطر بـ 83 مليونا و455 ألف دولار.

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