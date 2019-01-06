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كُتّاب وآراء
إقبال 2.18 مليون مسلم على أداء مناسك العمرة
أعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية وصول 2.18 مليون معتمر وإصدار أكثر من 2.5 مليون تأشيرة لهذا الغرض.
وقالت وزارة الحج والعمرة، في بيان لها، إن الإحصاءات التراكمية لمؤشر العمرة الأسبوعي سجلت إصدار 2.555.201 تأشيرة عمرة حتى الخميس الماضي .
وأوضح المصدر أن "مجموع القادمين إلى المملكة العربية السعودية بلغوا 2.183.031 معتمرًا، في حين وصل عدد المعتمرين المتواجدين داخل المملكة 408.611، منهم 286.568 في مكة و122.043 بالمدينة المنورة، فيما سجلت مغادرة 1.774.420 معتمرًا بعد أن أدّوا المناسك.