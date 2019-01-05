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كُتّاب وآراء
شبهة بيدوفيليا تحطّم مدربا لألعاب القوى في هولندا
قام مدرب ألعاب قوى بإحدى المدارس في مدينة روتردام الهولندية بالتحرش والاعتداء جنسيا على تسع طالبات، تتراوح أعمارهن بين 11 و18 عاما، خلال الـ35 عاما الأخيرة.
ووفق التفاصيل المثارة ضمن القضية فإن بعض الحالات شهدت حدوث حالات حمل لدى بعض الضحايا، حسب ما أكد اليوم السبت الاتحاد الهولندي لألعاب القوى.
وفي الصيف الماض، اعترف المدرب السابق، أمام اللجنة التأديبية التابعة لمعهد العدالة الرياضية الهولندي، بأنه اعتدي على لاعبات رياضيات قاصرات بشكل مستمر.
عدم وجود أية بلاغات أو شكاوى رسمية ضد المعني بالأمر، حينها، أسفر عن عدم اتخاذ أية إجراءات قضائية، وفقا للتحري الخاص بجريدة "دي تيليغراف" الهولندية.
بيك دي زفارت، مدير اتحاد ألعاب القوى، قال: "بصفتنا اتحادا لألعاب القوى لا يمكننا إصدار أي بيان، فهناك حاجة إلى تعاون الضحايا أو المشتبه به، وإلا ستظل أيدينا مكبلة".
ووفقا لدي زفارت فقد تم إبلاغ الاتحاد بهذه الوقائع في عام 2017، عن طريق مستشار سري لأحد الأندية، مما أدى إلى إقالة المدرب وطرده نهائيا من الاتحاد.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
حيث مكيعرفوش بللي جرائم القتل و الإغتصاب كتوقع عند سيادهوم الغربيين أضعاف مكتوقع عندنا...
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