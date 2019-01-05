العثور على عبوة ناسفة في مقر البرلمان بفنزويلا

هسبريس - افي

ندد عدد من النواب، اليوم السبت، بالعثور على عبوة ناسفة في مقر البرلمان الفنزويلي، والتي أخرجت دون وقوع اضرار، قبل ساعات من تعيين المجلس الجديد للمؤسسة التشريعية نفسها.

وذكر النائب الثاني لرئيس الجمعية الوطنية ألفونسو ماركينا، على شبكة "تويتر"، أن جهاز الاستخبارات عالج الوضع. وأفاد بأن "جهاز الاستخبارات يسيطر على منشأت المقر التشريعي بعد العثور على عبوة ناسفة عند مدخل قاعة الجلسات".

من جانبها، قالت النائبة ديلسا سولورزانو، أن "مراقبة المقر في أيدي ممثلي الديكتاتورية"، في إشارة إلى حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.

ويتواجد في الموقع رؤساء مجالس بلدية ورؤساء مجالس بلدية معارضون، إضافة إلى ممثلي نقابات وقادة سياسيين ومائة نائب وعشرين ممثلا دبلوماسيا.