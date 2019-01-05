الحشد الشعبي يرفض وجود قواعد أمريكية في العراق

هسبريس ـ مُتابعة

طالب القيادي في الحشد الشعبي ورئيس تحالف الفتح، هادي العامري، الحكومة العراقية برفض تواجد أي قاعدة أمريكية في البلاد.

وقال العامري، في كلمة له ضمن احتفالية السيادة التي أقامها تحالفه بجامعة بغداد، "على الحكومة عدم قبول أي قواعد أمريكية في العراق"، مضيفا: "يجب أن يكون لها موقف ثابت لرفض التواجد الأمريكي في العراق".

وتابع العامري: "عندما نرفض أي تواجد بري أو قواعد أمريكية في العراق فما هو إلا موقف ثابت للشعب العراقي والمرجعية الدينية والفصائل المسلحة".

ودعا العامري إلى أن يكون يوم الانسحاب الأمريكي من العراق عيدا وطنيا، موردا: "أدعو إلى أن يكون يوم خروج المحتل من العراق عطلة رسمية ،ويحتفل به كيوم وطني للعراق، لأنه ليس هناك يوم أفضل منه".