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الرئيسية | خارج الحدود | الحشد الشعبي يرفض وجود قواعد أمريكية في العراق

الحشد الشعبي يرفض وجود قواعد أمريكية في العراق

الحشد الشعبي يرفض وجود قواعد أمريكية في العراق
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 05 يناير 2019 - 23:50

طالب القيادي في الحشد الشعبي ورئيس تحالف الفتح، هادي العامري، الحكومة العراقية برفض تواجد أي قاعدة أمريكية في البلاد.

وقال العامري، في كلمة له ضمن احتفالية السيادة التي أقامها تحالفه بجامعة بغداد، "على الحكومة عدم قبول أي قواعد أمريكية في العراق"، مضيفا: "يجب أن يكون لها موقف ثابت لرفض التواجد الأمريكي في العراق".

وتابع العامري: "عندما نرفض أي تواجد بري أو قواعد أمريكية في العراق فما هو إلا موقف ثابت للشعب العراقي والمرجعية الدينية والفصائل المسلحة".

ودعا العامري إلى أن يكون يوم الانسحاب الأمريكي من العراق عيدا وطنيا، موردا: "أدعو إلى أن يكون يوم خروج المحتل من العراق عطلة رسمية ،ويحتفل به كيوم وطني للعراق، لأنه ليس هناك يوم أفضل منه".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - wood الأحد 06 يناير 2019 - 00:07
أهل العراق أهل نفاق و شقاق ، فهذا ما يسمى الحشد الشعبي هو أكبر عصابة إجرامية في العصر الحديث ،فبعد أن عاثوا فسادا في العراق و دمروا مدنه و قراه و قتلوا بني جلدتهم من العراقيين و غطوا على جرائمهم بحرب دينية طائفية ترجع لعصور غابرة و بحجة محاربة الإرهاب ،و كانت أمريكا الداعم الرئيسي لهذه الحرب لحماية الطغمة الفاسدة في بغداد ، يأتي ما يسمى الحشد بمطالبة أمريكا بمغادرة العراق ،فداعش تم صناعتها على عجل و إقحامها المدن العراقية التي بدأت في التمرد على حكم المالكي في تلك الفترة !!!!
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