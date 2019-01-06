انهيار في منجم للذهب يقتل 30 عاملا بأفغانستان

هسبريس - رويترز

قال متحدث باسم الشرطة الأفغانية إن ما لا يقل عن 30 عاملا لقوا حتفهم بسبب انهيار أرضي في إقليم بدخشان بشمال البلاد اليوم الأحد.

وذكر المتحدث باسم شرطة الإقليم سناء الله روحاني أن 20 عاملا أصيبوا بينما كانوا يعملون داخل المنجم في منطقة كوهيستان.

والانهيارات الأرضي شائعة في الأقاليم الجبلية بشمال أفغانستان.