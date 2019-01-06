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كُتّاب وآراء
سلطات السعودية تبدأّ منع خمسة مهن على الأجانب
أكدت السلطات السعودية اليوم الأحد أنها ستبدأ غدا منع الأجانب من العمل في خمسة أنشطة جديدة في المملكة يعمل بها حوالي عشرة ملايين شخص معظمهم من دول شرق آسيا ليحل محلهم عمالة سعودية، وذلك بهدف تخفيض عدد العاطلين عن العمل والذي تبلغ نسبته حوالي 12% .
وأفادت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، في بيان لها، اليوم الأحد، نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، بأن "بدء توطين المهن بمنافذ البيع في أنشطة محلات الأجهزة والمعدات الطبية، ومحلات مواد الإعمار والبناء، ومحلات قطع غيار السيارات، ومحلات السجاد بجميع أنواعه، ومحلات الحلويات، سيدخل حيز التنفيذ غدا الاثنين, وذلك سعيا من الوزارة لتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل ورفع معدلات مشاركتهم في القطاع الخاص".
وأوضح البيان أن عملية التوطين، أي إحلال عمالة سعودية محل العمالة الأجنبية، يأتي في محاولة لخفض معدلات البطالة وإصلاح سوق العمل.
وأظهرت بيانات رسمية إنهاء خدمة 1.36 مليون موظف أجنبي بالقطاع الخاص السعودي منذ مطلع 2017 وحتى نهاية سبتمبر من عام 2018 ، في ظل التوجهات المتعلقة بتوطين عدد من قطاعات العمل
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (19)
والغرب الذي تتغنون به يقوم بنفس الشيء ويضيق على المهاجرين بعد ان بنوا دولهم بعد الحرب العالمية.....
حقوق الإنسان معدومة...................!
لا حول ولا قوة الا بالله...................!
السؤال المطروح لماذا هذا القرار ؟
فكما ذكر 4-مغربي أنه شيء طبيعي أن تكون الأولوية للسعودي ..
الجواب هو أصحاب العمل ومالكي الشركات والمحلات يفضلون الأجنبي لأنه يعمل بأي ثمن والمبلغ الضئيل بالنسبة للسعودي هو بالنسبة له في بلده كبير + السعوديين حديثوا خبرو بهذه المهن حيث انهم كانوا يعيبون على من يمتهنها ..
بالتالي أتت إجراءات السعودة حيث بدأت الدولة تقدم دعم لشركات القطاع الخاص اللتي توظف السعوديين فتحايلت هذه الشركات وأصبحت تأتي بأسماء سعوديين تدعي أنهم يعملون لديها والحقيقة انهم يقبضون مبلغ قيمته ٢٠٠٠ ريال تقريبا أو أكثر وهم في بيوتهم ومعظمهم طلاب أو في وظائف أخرى (تحايل متفق عليه من الطرفين بفائدة ) ..
فأتى هذا القرار وهو إجبارهم -الشركات- على توظيف السعوديين والآن لا يوحد خيار آخر .. والعمال الأجانب لن يطردون طبعا وإنما بانتهاء عقودهم لن يتم تجديدها لهم ،
حاليا تجد السعودي في العديد من المهن اللاي لم يكن يخطر ببالنا أنن سيعمل فيها وأبدعوا وتمكنوا وهذا حقهم في بلادهم ..
انت على صواب سيدتي. فالمسلمون عامهود هم على نفس الشاكله في الافكار. من المحيط الأطلسي الى اندونسيا وليس السعوديه فقط
اصلا هم لا يقبلون بمن هو مختلف عنهم.لكن في المقابل هم يطالبون بالحقوق كامله ومتساويه مع شعوب الدول المضيفه وذالك اينما حلو وارتحلو .
الكل يعرفهم جيدا.