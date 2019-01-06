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الرئيسية | خارج الحدود | سلطات السعودية تبدأّ منع خمسة مهن على الأجانب

سلطات السعودية تبدأّ منع خمسة مهن على الأجانب

سلطات السعودية تبدأّ منع خمسة مهن على الأجانب
هسبريس - د.ب.أ
الأحد 06 يناير 2019 - 13:30

أكدت السلطات السعودية اليوم الأحد أنها ستبدأ غدا منع الأجانب من العمل في خمسة أنشطة جديدة في المملكة يعمل بها حوالي عشرة ملايين شخص معظمهم من دول شرق آسيا ليحل محلهم عمالة سعودية، وذلك بهدف تخفيض عدد العاطلين عن العمل والذي تبلغ نسبته حوالي 12% .

وأفادت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، في بيان لها، اليوم الأحد، نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، بأن "بدء توطين المهن بمنافذ البيع في أنشطة محلات الأجهزة والمعدات الطبية، ومحلات مواد الإعمار والبناء، ومحلات قطع غيار السيارات، ومحلات السجاد بجميع أنواعه، ومحلات الحلويات، سيدخل حيز التنفيذ غدا الاثنين, وذلك سعيا من الوزارة لتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل ورفع معدلات مشاركتهم في القطاع الخاص".

وأوضح البيان أن عملية التوطين، أي إحلال عمالة سعودية محل العمالة الأجنبية، يأتي في محاولة لخفض معدلات البطالة وإصلاح سوق العمل.

وأظهرت بيانات رسمية إنهاء خدمة 1.36 مليون موظف أجنبي بالقطاع الخاص السعودي منذ مطلع 2017 وحتى نهاية سبتمبر من عام 2018 ، في ظل التوجهات المتعلقة بتوطين عدد من قطاعات العمل

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - جبلي ابن الجبل الأحد 06 يناير 2019 - 13:46
العنصرية و استعباد البشر في القرن 21
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87
2 - هشام الأحد 06 يناير 2019 - 13:46
فرق كبير يا عمري بين التفكير العربي و الغربي فالأول يهاجم الأضعف و الثاني يحل المشكل للأضعف
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100
3 - وائل الأحد 06 يناير 2019 - 13:49
قمة العنصرية والتمييز، لو قامت فرنسا او المانيا بمثل هذه الاجراءات العنصرية لخرجت شعوبها للشارع لتحتج وتستنكر، لا حول ولا قوة الا بالله.
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96
4 - مغربي الأحد 06 يناير 2019 - 13:50
اجراءات عنصرية مثل العادة. شيء طبيعي ان تكون الاولوية للسعوديين و الطبيعي ان لا يوظف الاجانب في ثلك المهن و انطلاقا من الان يوظف فقط السعوديون لكن الاجانب يجب ان يحتفظوا بوظائفهم. و لكن غير الطبيعي ان يتم طرد العمال الاجانب من عملهم ليحل محلهم السعوديين. المهم انا اهنئ الاجانب لانهم اخيرا يعودون لبلادهم و يسترجعوا كرامتهم التي سلبها منهم آل سعود.
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70
5 - غير أنا الأحد 06 يناير 2019 - 13:54
عشرة ملايين لبيع شوية ديال غريبة و زربية....الخ القطاعات الخمس المذكورة....يا إلاهي في أي عصر تعيشون يا عرب.
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27
6 - من بلوك الحرشة الأحد 06 يناير 2019 - 13:58
واش غادي يبقى للأجانب من عمل غير تنظيف الشوارع والمراحيض العمومية، والباقي منهم عاطلين، الله يمسخ لي ما يحشم،
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22
7 - هستري الأحد 06 يناير 2019 - 14:01
إسرائيل مداروهاش،
بقالهوم الحج يمنعوه علينا
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16
8 - بنت الرباط الأحد 06 يناير 2019 - 14:07
للمعلقين السابقين..... كفى نفاقا. ماذا تقولون في استوطان الافارقة جنوب الصحراء في وطننا ؟؟ هل ستسمحون لهم بأخذ وظائفكم ؟؟؟ اجيبوا بصراحة.
والغرب الذي تتغنون به يقوم بنفس الشيء ويضيق على المهاجرين بعد ان بنوا دولهم بعد الحرب العالمية.....
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-21
9 - احمد الأحد 06 يناير 2019 - 14:09
هذآ هو حال الدول العربية الخليجية.
حقوق الإنسان معدومة...................!
لا حول ولا قوة الا بالله...................!
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4
10 - ملاحظ الأحد 06 يناير 2019 - 14:09
لن تستطيع العمالة السعودية القيام بما يقوم به العامل الأجنبي...بكل بساطة لانهم اعتادوا الراحة...ستصاب السعودية بافلاس اقتصادي....
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4
11 - مغربي الأحد 06 يناير 2019 - 14:13
الحمد لله على نعمة الأمن والأمان في بلادنا فالمغرب بكل روافده العربية والأمازيغية واليهودية. .. يقبل الآخر ويوفر له من الظروف ما من شأنه إعطاء فضاء وأرضية خصبة للإستثمار أما حفدة أبو جهل فبعدما تعبوا وملوا من إهانة الأجانب والإساءة إليهم والتلاعب بكرامتهم ها هم اليوم يفكرون في ترحيلهم خارج الديار لكي ينعم شعب الله المختار
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2
12 - hmido الأحد 06 يناير 2019 - 14:15
اين هي التعليمات الإسلامية ؟ الدول الديموقراطية تشغل باخد الكفاءة بعين الاعتبار مهما كان عرقك او لغتك او لون بشرتك او دينك لكن نحن العرب نستعمل الدين نظريا فقط و الواقع هو بسط القرارات على الضعيف فقط
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2
13 - Abdelghani الأحد 06 يناير 2019 - 14:16
لست اعرف لماذا البعض يصف هذه الخطوة بالعنصرية ... اظن انها مسألة جيدة دولة تحمي اقتصادها و تعطي اﻷولوية لمواطينها امر عادي جدا و في صالح الوطن
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-3
14 - سعودية الأحد 06 يناير 2019 - 14:20
الشخص الوحيد اللذي ستعجبه هذه القرارات هو صاحب الجنسية (السعودية) وهو الوحيد المعني بخدمات الحكومة السعودية ..

السؤال المطروح لماذا هذا القرار ؟
فكما ذكر 4-مغربي أنه شيء طبيعي أن تكون الأولوية للسعودي ..

الجواب هو أصحاب العمل ومالكي الشركات والمحلات يفضلون الأجنبي لأنه يعمل بأي ثمن والمبلغ الضئيل بالنسبة للسعودي هو بالنسبة له في بلده كبير + السعوديين حديثوا خبرو بهذه المهن حيث انهم كانوا يعيبون على من يمتهنها ..
بالتالي أتت إجراءات السعودة حيث بدأت الدولة تقدم دعم لشركات القطاع الخاص اللتي توظف السعوديين فتحايلت هذه الشركات وأصبحت تأتي بأسماء سعوديين تدعي أنهم يعملون لديها والحقيقة انهم يقبضون مبلغ قيمته ٢٠٠٠ ريال تقريبا أو أكثر وهم في بيوتهم ومعظمهم طلاب أو في وظائف أخرى (تحايل متفق عليه من الطرفين بفائدة ) ..

فأتى هذا القرار وهو إجبارهم -الشركات- على توظيف السعوديين والآن لا يوحد خيار آخر .. والعمال الأجانب لن يطردون طبعا وإنما بانتهاء عقودهم لن يتم تجديدها لهم ،

حاليا تجد السعودي في العديد من المهن اللاي لم يكن يخطر ببالنا أنن سيعمل فيها وأبدعوا وتمكنوا وهذا حقهم في بلادهم ..
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1
15 - الأسبقية لأبناء البلد الأحد 06 يناير 2019 - 14:20
لا أرى أية عنصرية في هذه تلإجراءات والقرارات. الدولة السعودية تراعي مصلحة مواطنيها وتمنحهم الأسبقية على الأجانب وتعرف كيف تحمي حدودها عكس ما نراه عند حكومتنا التي فتحت الباب على مصراعية لكل من هب ودب.
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1
16 - اجديك الأحد 06 يناير 2019 - 14:23
لا اظن بان السعوديين خصوصا الشباب منهم قادرين على تسيير الأمور بهاته السهولة؛ فهم معروفون بخمولهم والنخوة على الخوا؛ اظن كدلك ان نظام الكفالة العنصري المعتمد أساء وبشكل كبير لاقتصادهم فكيف يعقل ان اشتعل او أبدع وقانون الكفالة يحميني واربح اموالا على ظهور الاجانب دون ادنى حركة؛ السعودي ان ارادت الاصلاح فله مقوماته وتضحياته؛ امتتالا لقوله تعالى ؛ إن الله لا يصلح ما بقوم حتى يصلحوا ما بانفسهم" صدق الله العظيم...
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2
17 - كمال الأحد 06 يناير 2019 - 14:27
8 بنت الرباط
انت على صواب سيدتي. فالمسلمون عامهود هم على نفس الشاكله في الافكار. من المحيط الأطلسي الى اندونسيا وليس السعوديه فقط
اصلا هم لا يقبلون بمن هو مختلف عنهم.لكن في المقابل هم يطالبون بالحقوق كامله ومتساويه مع شعوب الدول المضيفه وذالك اينما حلو وارتحلو .
الكل يعرفهم جيدا.
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0
18 - الى بنت الرباط الأحد 06 يناير 2019 - 14:28
يبدو انك لم تفهمين الموضوع او لم تقرإينه بتاتا، الافارقة جنوب الصحراء مهاجرون غير شرعيون وفي الاخير هدفهم اوروبا أما الطبقة التي يتكلم عليها المقال في السعودية فهم مقيمون منذ سنوات وعشرات السنوات ويمارسون تلك المهن كذلك مند مدة وبين عشية وضحاها يمنعون من ذلك، فرق كبير بين هذه وتلك.
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3
19 - basma الأحد 06 يناير 2019 - 14:29
هل لديهم مهندسون واطباء كفاية لطرد الاطباء والمهندسون الاجانب ؟؟؟ ههه بطبيعة الحال لا.
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5
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