"آب ستور" يجمع 322 مليون دولار ليلة رأس السنة

هسبريس - د.ب.أ

في الوقت الذي حذرت فيه شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة "آبل" من تراجع مبيعاتها من الهواتف الذكية "آيفون"، نجح المتجر الإلكتروني "آب ستور" للتطبيقات وألعاب الكمبيوتر التابع للشركة الأمريكية في تسجيل بداية قوية للغاية للعام الجديد حيث بلغت إيرادات المتجر خلال ليلة رأس السنة الجديدة 322 مليون دولار وهي أكبر إيرادات يومية في تاريخ "آب ستور". وبلغت مبيعات المتجر الرقمي خلال موسم عطلة عيد الميلاد أكثر من 22ر1 مليار دولار.

ونقل موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا عن "فيل شيلر" كبير نواب رئيس "آبل" للتسويق الدولي قوله إن "آب ستور حقق رقما قياسيا في أسبوع عطلة عيد الميلاد ويوم رأس السنة الجديدة. وكانت مبيعات أسبوع عطلة عيد الميلاد (الأيام الأخيرة من ديسمبر) أكبر مبيعات أسبوعية في تاريخنا حيث زادت عن 1.22 مليار دولار من مبيعات التطبيقات والألعاب. وسجلت مبيعات رأس السنة أيضا رقما قياسيا جديدا حيث زادت عن 322 مليون دولار".

وكانت الألعاب الرقمية وتطبيقات العناية الذاتية هي الأكثر طلبا من بين فئات التطبيقات التي اشتراها العملاء خلال عطلتي عيد الميلاد ورأس السنة. وأشارت الشركة الأمريكية الموجود مقرها في مدينة كبرتينو الأمريكية إن ألعاب "فورتنايت" و"بابج" و"براول ستارز" و"أسفلت 9" و"مونستر سترايك" هي الألعاب الأكثر تنزيلا من جانب العملاء.

يذكر أن "آبل" أطلقت متجرها الرقمي "آب ستور" منذ 10 سنوات، وفي عام 2017 تم إعادة تصميمه بالتزامن مع نظام التشغيل "آي أو إس 11" للأجهزة الذكية من "آبل".