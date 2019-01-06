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الرئيسية | خارج الحدود | تطبيق للمثليين يوقف تسجيلات الدخول بسبب السيدا

تطبيق للمثليين يوقف تسجيلات الدخول بسبب السيدا

تطبيق للمثليين يوقف تسجيلات الدخول بسبب السيدا
هسبريس - إفي
الأحد 06 يناير 2019 - 22:33

ذكرت صحيفة "تشاينا ديلي" الرسمية اليوم أن التطبيق الأول لمثليي الجنس في الصين أعلن أنه أوقف التسجيلات الجديدة للدخول لمدة أسبوع لإجراء تحقيق داخلي، لتوضيح ما إذا كان القصر أصيبوا بفيروس نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) بعد استخدام الشبكة.

وأثير هذا الجدال، بعدما نشرت صحيفة (Caixin) الاقتصادية المحلية معلومات أن هناك قُصر تمكنوا من تجاوز الرقابة على التسجيل في تطبيق Blued (بلويد)، الذي لا يسمح بانضمام من هم أقل من 18 عاما على الأقل، وانتهي بهم المطاف بالإصابة بمرض الإيدز، بعد لقاء جنسي من خلال استخدام التطبيق.

واستندت تلك التأكيدات إلى دراسة أجراهاالأخصائي الجنسي تشانج بيشوان، الذي اكتشف أن الجزء الأكبر من مستخدمي (بلويد) كانوا قُصر، وشكك في الرقابة المفروضة على التطبيق.

وقال المسؤولون عن الشبكة الاجتماعية، اليوم، أنهم سيدمجون "التكنولوجيا والخوارزميات والذكاء الاصطناعي ومراقبة المحتوى"، للكشف عن المستخدمين الذين يتظاهرون بأنهم بالغين، وكذلك أى محتوي آخر يشارك فيه القُصر.

وسيتم إضافة روابط ثابتة ومرئية على مواقع مكافحة فيروس الإيدز وتقديم المشورة لتجنب الإصابة به، على صفحات المعلومات الشخصية.

وتم إطلاق تطبيق (بلويد) في عام 2012 ، ويعد من أكبر مواقع الشبكات الإجتماعية للمثليين جنسيا في العالم، مع 40 مليون مستخدم.

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