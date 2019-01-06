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الرئيسية | خارج الحدود | 22 بالمائة من البريطانيين يدعمون اتفاق بريكست

22 بالمائة من البريطانيين يدعمون اتفاق بريكست

22 بالمائة من البريطانيين يدعمون اتفاق بريكست
هسبريس - إفي
الأحد 06 يناير 2019 - 23:36

كشف استطلاع للرأي أجرته شركة (يوجوف)، اليوم، أن 22 بالمائة من البريطانيين يؤيدون اتفاق خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع بروكسل.

ويشير الاستطلاع، الذي شمل أكثر من 25 ألف مشاركة، إلى أن الاتفاق، الذي سيناقش في مجلس العموم البريطاني، هذا الأسبوع، يحظى بدعم 28% من البريطانيين المؤيدين لـ"بريكست".

ويتصدر حزب المحافظين بقيادة ماي، نية التصويت بنسبة 40%، في حين حصل حزب العمال على 34%، يليه الحزب الديمقراطي الليبرالي بنسبة 10%، وفقا للاستطلاع.

وفي حالة ما إذا قرر حزب العمال دعم "بريكست" بشكل صريح، في الأسابيع القادمة، فإن نسبة التصويت قد تنخفض إلى 26%.

ويعتقد 53% من المشاركين في الاستطلاع أنه يجب عقد استفتاء ثان حول "بريكست"، قد يفوز فيه خيار الاستمرار في الاتحاد الأوروبي بنسبة 63%، إذا ما تم تخيير المواطنين بين اتفاق ماي أو البقاء في التكتل الأوروبي.

وبحسب الاستطلاع، إذا كان الخيار ما بين "بريكست" لم يتم التفاوض عليه أو البقاء في الاتحاد الأوروبي، فإن 58% قد يختارون البقاء و42% قد يصوتون لصالح الخروج.

وسيستأنف مجلس العموم مناقشة الاتفاق الأربعاء المقبل وسيخضع للتصويت على الأرجح خلال الأسبوع الثالث من يناير/كانون ثان الجاري.

ويعارض القطاع المتشكك في حزب المحافظين وشركائه في الحزب الوحدوي الديمقراطي الأيرلندي الشمالي، مسودة الاتفاق، ولهذا لا تحظى ماي حتي الآن بالأغلبية اللازمة للموافقة عليه.

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