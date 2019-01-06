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كُتّاب وآراء
في خطوة مفاجئة .. ملك ماليزيا يتنازل عن العرش
تنازل ملك ماليزيا عن عرشه اليوم الأحد، ليضع حدا لتكهنات دارت على مدار أيام.
وأعلن محمد الخامس، سلطان كلنتان، تنازله عن العرش وعن منصب "الأجونج (ملك ماليزيا) الخامس عشر" في بيان رسمي نشره أمين مجلس السلاطين وان أحمد دحلان عبد العزيز.
ووفقا للبيان الذي نشره القصر الوطني "استانا نيجارا" فإن "جلالته قد استعد للعودة إلى كلنتان ... ليكون مع حكومة الولاية، وبشكل خاص شعب كلنتان لحماية الولاية وتنميتها من أجل صالح شعبها".
يشار إلى أن منصب الملك في ماليزيا شرفي إلى حد كبير، حيث تقع معظم صلاحيات الحكم في يد رئيس الوزراء، والحكومة.
ويختار حكام الولايات التسعة في البلاد الملك من بينهم لولاية تستمر خمسة أعوام.
وتصاعدت التكهنات حول تنازل محمد الخامس عن العرش عقب اجتماع لحكام الولايات عقد قبل أيام قليلة.
ويأتي الإعلان عن التنازل عن العرش بعد عامين فقط من تولي السلطان للمنصب في ديسمبر 2016 .
ولم يتضح بعد سبب التنازل عن العرش في هذا التوقيت المبكر.
وكان الملك في إجازة لتلقي العلاج منذ 2 نوفمبر 2018 ، وقد وردت تقارير حول زواجه من ملكة جمال روسيا ،أوكسانا فويفودينا، في موسكو.