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الرئيسية | خارج الحدود | قمة مرتقبة تجمع بين بوتين وأردوغان حول سوريا

قمة مرتقبة تجمع بين بوتين وأردوغان حول سوريا

قمة مرتقبة تجمع بين بوتين وأردوغان حول سوريا
هسبريس - د.ب.أ
الأحد 06 يناير 2019 - 19:58

كشفت تقارير إعلامية، تركية وروسية، اليوم الأحد عن قرب انعقاد لقاء قمة بين الرئيسين التركي رجب طيب اردوغان، والروسي فلاديمير بوتين لبحث تطورات الوضع في سورية في ظل قرار واشنطن سحب القوات الأمريكية من البلاد.

وبحسب ما أوردته وكالة أنباء "أناضول" التركية الرسمية، من المنتظر أن تعقد القمة في وقت لاحق الشهر الجاري.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن المتحدث باسم الرئيس الروسي قوله اليوم إن رئيسي البلدين متفقان على ضرورة عقد قمة قريبا.

وتدعم تركيا قوات المعارضة السورية، فيما تدعم روسيا وإيران قوات النظام.

ويثور السؤال الآن حول ما إذا كانت تركيا ستتولى المسؤولية الرئيسية عن قتال ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في أعقاب انسحاب القوات الأمريكية من سورية.

كان وزراء خارجية ودفاع روسيا وتركيا عقدوا اجتماعا في موسكو نهاية ديسمبر الماضي لبحث الوضع في سورية.

ومن المقرر أن يجري مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، محادثات في تركيا بعد غد الثلاثاء، وسيكون الوضع في سورية بين القضايا التي سيبحثها مع وزير الدفاع التركي خلوصي اكار ورئيس الاستخبارات التركية هاكان فيدان.

ويقوم بولتون في الوقت الحالي بزيارة لإسرائيل حيث يجري محادثات في نفس الإطار مع مسؤولي الحكومة الإسرائيلية.

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