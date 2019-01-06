24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|6
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:59
|08:30
|13:38
|16:15
|18:37
|19:57
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- واقع الأقليات الإسلامية في أمريكا .. "حروب داخلية" وملل ونحل
- الحقّ في الصورة
- زيادة إنتاجية المؤسسات الإدارية والاقتصادية: رهان العلاقات الإنسانية
- حتى نستوعب ما جرى بعد حادثة إمليل
- نادي إيندهوفن يثق في المغربيّين أبوخلال وايحاتارين
المغاربة ثاني أكثر جنسيات المهاجرين غير الشرعيين في أوروبا (5.00)
تطورات "التحرش بطالبة في كلية الحقوق" تحبس الأنفاس بالمحكمة (5.00)
- "مثلي مراكش": تعرضت لجريمة لا تغتفر .. وطلبت اللجوء إلى أوروبا - (170)
- عصيد: جعل رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا ضرورة في المغرب - (144)
- حاجي يتحدى ماء العينين ويجر "نواب البيجيدي" إلى ردهات المحاكم - (110)
- المغاربة ثاني أكثر جنسيات المهاجرين غير الشرعيين في أوروبا - (48)
- في "ديربي مشوق" .. وداد البيضاء يُقلم مخالب "النسور الخضراء" - (46)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
قمة مرتقبة تجمع بين بوتين وأردوغان حول سوريا
كشفت تقارير إعلامية، تركية وروسية، اليوم الأحد عن قرب انعقاد لقاء قمة بين الرئيسين التركي رجب طيب اردوغان، والروسي فلاديمير بوتين لبحث تطورات الوضع في سورية في ظل قرار واشنطن سحب القوات الأمريكية من البلاد.
وبحسب ما أوردته وكالة أنباء "أناضول" التركية الرسمية، من المنتظر أن تعقد القمة في وقت لاحق الشهر الجاري.
ونقلت وسائل إعلام روسية عن المتحدث باسم الرئيس الروسي قوله اليوم إن رئيسي البلدين متفقان على ضرورة عقد قمة قريبا.
وتدعم تركيا قوات المعارضة السورية، فيما تدعم روسيا وإيران قوات النظام.
ويثور السؤال الآن حول ما إذا كانت تركيا ستتولى المسؤولية الرئيسية عن قتال ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في أعقاب انسحاب القوات الأمريكية من سورية.
كان وزراء خارجية ودفاع روسيا وتركيا عقدوا اجتماعا في موسكو نهاية ديسمبر الماضي لبحث الوضع في سورية.
ومن المقرر أن يجري مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، محادثات في تركيا بعد غد الثلاثاء، وسيكون الوضع في سورية بين القضايا التي سيبحثها مع وزير الدفاع التركي خلوصي اكار ورئيس الاستخبارات التركية هاكان فيدان.
ويقوم بولتون في الوقت الحالي بزيارة لإسرائيل حيث يجري محادثات في نفس الإطار مع مسؤولي الحكومة الإسرائيلية.