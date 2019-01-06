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الرئيسية | خارج الحدود | المعارضة تنتقد عودة علاقات دول عربية مع الأسد

المعارضة تنتقد عودة علاقات دول عربية مع الأسد

المعارضة تنتقد عودة علاقات دول عربية مع الأسد
مروة رشاد*
الأحد 06 يناير 2019 - 17:50

عبر نصر الحريري كبير مفاوضي المعارضة السورية الأحد عن استغرابه من قرار بعض الدول استئناف العلاقات مع حكومة الرئيس السوري بشار الأسد وحثها على العدول عن ذلك.

وتسعى دول عربية، بعضها ساند في السابق المعارضة المناهضة للأسد، للتصالح معه بعد مكاسب حاسمة حققتها قواته في الحرب، وذلك بهدف توسيع نطاق نفوذها في سوريا على حساب تركيا وإيران.

وأعادت الإمارات فتح سفارتها في دمشق الشهر الماضي وقالت البحرين إن سفارتها في دمشق والبعثة الدبلوماسية السورية في المنامة تعملان "دون انقطاع".

وأضاف الحريري للصحفيين في الرياض "هذه الخطوة (المصالحة) .. لا نملك فيها القدرة على وقفها".

وأضاف "لا يزال يحدونا الأمل بأن هناك إمكانية أن تعيد هذه الدول قراءة قراراتها التي قامت بها وينبغي أن تدرك أن العلاقة الحقيقية والمتينة والرصينة والقوية تكون مع اشقائهم من الشعب السوري وليس مع هذا النظام الذي ارتكب كل هذه الجرائم".

وتابع قائلا "نظام الحكم في سوريا نظام إجرامي حربي بكل معنى الكلمة. بشار الأسد سيبقى مجرم حرب لو صافحه ألف زعيم".

وعلقت جامعة الدول العربية عضوية سوريا عام 2011 ردا على حملة الحكومة العنيفة على احتجاجات "الربيع العربي". ويتعين من أجل عودة سوريا أن تتوصل الجامعة لتوافق بين أعضائها على هذه الخطوة.

وقال الحريري "لا نعتقد أنها خطوة صائبة اليوم للمجتمع العربي أن يعيد تأهيل هذا النظام وأن يقبل بهم على طاولة راقية بحجم جامعة الدول العربية ويده تقطر من دماء السوريين ... (القرار) لن يكون لصالح العملية السياسية ولن يكون لصالح الشعب السوري".

وكانت دول الخليج العربية المتحالفة مع الولايات المتحدة، وخاصة السعودية وقطر، الداعم الرئيسي في المنطقة للجماعات المسلحة المناوئة للأسد، إذ وفرت لها التمويل أو السلاح أو كليهما، وعملت إلى حد بعيد في إطار برنامج لدعم المعارضة المسلحة نسقته واشنطن.

*رويترز

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - متتبع الأحد 06 يناير 2019 - 18:09
ليس للدول العربية قرار إنما هي املاآت خارجية تستعمل الدول العربية كأوراق ضغط فقط لإنجاح مشروعها في المنطقة .حتى يتسنى لها قضاء مآربها الجهنمية.في اول أمر كان اعتداء على سوريا لاجبارها على الخضوع و الرضوخ لشروط غربية .ولكن ربما هناك اتفاق مع الاسد خلف الكواليس ليقبل هذه الشروط .حينها يحسنوا صورته ويرفعوا عنه الحصار والحرب
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7
2 - الأسد المفترس الأحد 06 يناير 2019 - 18:11
عودة العلاقات لبعض الدول العربية بدلا من الدول الغربية مع النظام السوري تعتبر خيانة وتأييد لما اقترفته يد هذا الأخير ضد شعبه من قتل ممنهج بجميع الأسلحة الفتاكة والمبيذة وتشريد الملايين وتهجيرهم بل واذلالهم أمام العالم.
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0
3 - متابع الأحد 06 يناير 2019 - 18:46
من كان يساند الارهابيين في سوريا يمكن يرجع العلاقات مع قاتل شعبه ومن كان يساند الشعب فلا يمكن اعادة علاقاته مع هذا النظام
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1
4 - renouons avec la syrie الأحد 06 يناير 2019 - 18:49
le maroc a la possibilité de renouer ses relations avec la syrie objet d'un complot des obscurantistes arabes qui ont armé et financé les opposants syriens vendus pour détruire la syrie ,terre et peuple,cette tragédie de massacres en syrie doit être enseignée pour écarter à l'avance les aventuriers islamistes et gauchistes qui visent à destabiliser le pays,renouer avec la syrie permet de l'aider à panser ses profondes blessures au moins moralement,le maroc n'a jamais admis d'opposants syriens ,et c'est bon de reprendre les relations,et laissons les fanatiques islamistes iraniens et arabes dans leur guerre incessante
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