24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|7
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:59
|08:30
|13:39
|16:15
|18:38
|19:58
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- واقع الأقليات الإسلامية في أمريكا .. "حروب داخلية" وملل ونحل
- الحقّ في الصورة
- زيادة إنتاجية المؤسسات الإدارية والاقتصادية: رهان العلاقات الإنسانية
- حتى نستوعب ما جرى بعد حادثة إمليل
- إيران تبحث عن مشترين للنفط رغم عقوبات أمريكا
زيادة إنتاجية المؤسسات الإدارية والاقتصادية: رهان العلاقات الإنسانية (5.00)
المغاربة ثاني أكثر جنسيات المهاجرين غير الشرعيين في أوروبا (5.00)
- "مثلي مراكش": تعرضت لجريمة لا تغتفر .. وطلبت اللجوء إلى أوروبا - (191)
- عصيد: جعل رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا ضرورة في المغرب - (158)
- حاجي يتحدى ماء العينين ويجر "نواب البيجيدي" إلى ردهات المحاكم - (114)
- مغاربة يربطون شح المطر بتفشي الفواحش بالبلاد - (78)
- جديد قضية "مثلي مراكش" .. الحموشي يعاقب أربعة مسؤولين أمنيين - (71)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مئات المحتجات من "السترات الصفراء" يتظاهرن بلا عنف في باريس
تجمعت مئات النساء من "السترات الصفراء"، الأحد في ساحة الباستيل وسط باريس، لتقديم صورة "غير مسبوقة" للحركة، غداة الاحتجاجات التي تميزت بأعمال عنف جديدة.
وغنت النساء، اللواتي تجمعن عند مدخل أوبرا الباستيل، النشيد الوطني الفرنسي، وهن يحملن بالونات صفراء. وبعد ذلك، قمن بتطويق الساحة؛ ما عرقل حركة السير، قبل أن يتوجهن إلى ساحة الجمهورية.
وقالت كارين (42 عاما)، وهي ممرضة أتت من مرسيليا، لوكالة فرانس برس: "نسعى إلى أن تكون لدينا قناة أخرى للتواصل غير العنف من خلال تنظيم أول تظاهرة للنساء، لأن كل ما ينشر في وسائل الإعلام عن الحركة هو أعمال العنف وننسى جوهر المشكلة".
وأضافت هذه السيدة، وهي إحدى مؤسسات مجموعة "نساء السترات الصفراء" على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، أن "هذا الحدث ليس نسويا ولكنه يهدف إلى إعطاء صورة غير مسبوقة للحركة".
وتظاهر حوالي 50 ألف شخص، أمس السبت، في جميع أنحاء فرنسا، في يوم التعبئة الثامن لحركة "السترات الصفراء" منذ نوفمبر الماضي، التي شابتها أحيانا أعمال عنف.
وانطلقت حركة "السترات الصفراء" في السابع عشر من نوفمبر الماضي، وضمت فرنسيين من الطبقتين الفقيرة والوسطى، الذين ينددون بالسياسات المالية والاجتماعية للحكومة التي يعتبرونها ظالمة، ويطالبون بتحسين القدرة الشرائية في البلاد.
ولم يأبه هؤلاء بالتنازلات التي قدمها الرئيس ايمانويل ماكرون عبر إلغاء الزيادة في أسعار الوقود واتخاذ إجراءات لتحسين القدرة الشرائية بلغت كلفتها على الخزينة عشرة مليارات يورو، إضافة إلى إعلان بدء نقاش وطني في منتصف يناير الجاري.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
Les casseurs