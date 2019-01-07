24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|7
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:59
|08:30
|13:39
|16:15
|18:38
|19:58
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- واقع الأقليات الإسلامية في أمريكا .. "حروب داخلية" وملل ونحل
- الحقّ في الصورة
- زيادة إنتاجية المؤسسات الإدارية والاقتصادية: رهان العلاقات الإنسانية
- حتى نستوعب ما جرى بعد حادثة إمليل
- إيران تبحث عن مشترين للنفط رغم عقوبات أمريكا
زيادة إنتاجية المؤسسات الإدارية والاقتصادية: رهان العلاقات الإنسانية (5.00)
المغاربة ثاني أكثر جنسيات المهاجرين غير الشرعيين في أوروبا (5.00)
- "مثلي مراكش": تعرضت لجريمة لا تغتفر .. وطلبت اللجوء إلى أوروبا - (191)
- عصيد: جعل رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا ضرورة في المغرب - (158)
- حاجي يتحدى ماء العينين ويجر "نواب البيجيدي" إلى ردهات المحاكم - (114)
- مغاربة يربطون شح المطر بتفشي الفواحش بالبلاد - (78)
- جديد قضية "مثلي مراكش" .. الحموشي يعاقب أربعة مسؤولين أمنيين - (71)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
زلزال بقوة 6.6 درجات يهز إندونيسيا دون ضحايا
ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالا بلغت قوته 6.6 درجة وقع على بعد 174 كيلومترا شمال غربي مدينة تيرنيت بأرخبيل الملوك بإندونيسيا ولكن لا توجد مخاوف من حدوث موجات مد عملاقة.
وذكرت الهيئة أن الزلزال وقع على عمق 60.5 كيلومتر وأعقبته هزات ارتدادية تراوحت قوتها بين خمس درجات و5.1 درجة.
وقال مسؤول من وكالة البحث والإنقاذ في تيرنيت إن الناس في المدينة لم يشعروا بالزلزال وتوابعه.
وصرح متحدث باسم وكالة الطوارئ لمواجهة الكوارث في توهومون بسولاويسي الشمالية "لم يشعروا بشيء في المنطقة ولم يسمعوا أي شيء عن وقوع أضرار أو ضحايا".
وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قد ذكرت في بادئ الأمر بأن قوة الزلزال سبع درجات وأنه ووقع على عمق عشرة كيلومترات.
وقال مركز التحذير من أمواج المد في المحيط الهادي في بيان استنادا إلى البيانات المتاحة إنه لا توجد مخاوف حاليا من حدوث موجات تسونامي جراء الزلزال.