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الرئيسية | خارج الحدود | زلزال بقوة 6.6 درجات يهز إندونيسيا دون ضحايا

زلزال بقوة 6.6 درجات يهز إندونيسيا دون ضحايا

زلزال بقوة 6.6 درجات يهز إندونيسيا دون ضحايا
هسبريس - رويترز
الاثنين 07 يناير 2019 - 00:05

ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالا بلغت قوته 6.6 درجة وقع على بعد 174 كيلومترا شمال غربي مدينة تيرنيت بأرخبيل الملوك بإندونيسيا ولكن لا توجد مخاوف من حدوث موجات مد عملاقة.

وذكرت الهيئة أن الزلزال وقع على عمق 60.5 كيلومتر وأعقبته هزات ارتدادية تراوحت قوتها بين خمس درجات و5.1 درجة.

وقال مسؤول من وكالة البحث والإنقاذ في تيرنيت إن الناس في المدينة لم يشعروا بالزلزال وتوابعه.

وصرح متحدث باسم وكالة الطوارئ لمواجهة الكوارث في توهومون بسولاويسي الشمالية "لم يشعروا بشيء في المنطقة ولم يسمعوا أي شيء عن وقوع أضرار أو ضحايا".

وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قد ذكرت في بادئ الأمر بأن قوة الزلزال سبع درجات وأنه ووقع على عمق عشرة كيلومترات.

وقال مركز التحذير من أمواج المد في المحيط الهادي في بيان استنادا إلى البيانات المتاحة إنه لا توجد مخاوف حاليا من حدوث موجات تسونامي جراء الزلزال.

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