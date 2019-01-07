الأمن يفض احتجاجات في الخرطوم ويعتقل العشرات

هسبريس - د.ب.أ

فرقت قوات الشرطة السودانية، الأحد، احتجاجات متفرقة شهدتها عدة مناطق في العاصمة الخرطوم، ومنعت المتظاهرين من الوصول لمقر القصر الرئاسي، بينما جرى اعتقال اعداد جديدة من المتظاهرين والصحفيين وأساتذة من جامعة الخرطوم،بحسب صحيفة التغيير وسودان تريبيون السودانيتين.

كان تجمع المهنيين قد دعا إلى القيام بمسيرة إلى القصر الجمهوري، والقيام بأخرى يوم الأربعاء المقبل نحو البرلمان في أم درمان، لتسليم مذكرة تُطالب برحيل الرئيس السوداني عمر البشرو الحكومة الحالية.

ونقلت صحيفة "سودان تريبيون " عن شهود عيان قولهم إن منسوبين لجهاز الأمن اعتقلوا العشرات من المحتجين غالبهم من الفتيات،وعدد من أساتذة جامعة الخرطوم من أمام الجامعة قبل تنفيذهم وقفة احتجاجية، وتعرض بعضهم للضرب والسباب.

واعتقلت قوة أمنية في وسط الخرطوم ثلاثة من المراسلين الصحفيين الأجانب والمحليين .

كما اندلعت احتجاجات في ولاية الجزيرة التي شهدت خروج أعداد كبيرة من المحتجين.

كما خرج متظاهرون في مدينة عطبرة بولاية نهر النيل هاتفين بسقوط النظام، وذلك بالتزامن مع الإعلان عن زيارة وشيكة يعتزمها الرئيس عمر البشير للولاية يوم الثلاثاء لحضور مهرجان الرماية الخاص بالقوات المسلحة.

وتشهد عدة مدن وولايات سودانية احتجاجات على تردي الاوضاع الاقتصادية، منذ التاسع عشر من الشهر الماضي اسفرت عن سقوط قتلى وجرحى .