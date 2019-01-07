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الرئيسية | خارج الحدود | إسرائيليون يواصلون اقتحام الأقصى من باب المغاربة

إسرائيليون يواصلون اقتحام الأقصى من باب المغاربة

إسرائيليون يواصلون اقتحام الأقصى من باب المغاربة
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 07 يناير 2019 - 12:52

جدد مستوطنون إسرائيليون، اليوم الاثنين، اقتحاماتهم الاستفزازية للمسجد الأقصى المبارك من جهة "باب المغاربة"، وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الاقتحامات تجري عبر مجموعات متتالية؛ تحط في منطقة "باب الحرمة"، بين باب الأسباط والمصلى المرواني، ويستمع المستوطنون إلى شروحات مفبركة حول "الهيكل المزعوم"، قبل استئناف الجولات الاستفزازية نحو الأقصى، ومغادرة المسجد من "باب السلسلة".

وكانت دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى كشفت، مؤخرا، أن نحو 30 ألف مستوطن اقتحموا المسجد في عام 2018، أي بزيادة نسبة 17 في المائة عن عام 2017.

وتسمح الشرطة الإسرائيلية بشكل يومي، ما عدا يومي الجمعة والسبت، للمستوطنين اليهود باقتحام المسجد الأقصى خلال جولتين؛ صباحية ومسائية.

وتقوم الشرطة الإسرائيلية والقوات الخاصة المسلحة على حماية المستوطنين منذ لحظة اقتحامهم من "باب المغاربة" وحتى خروجهم من "باب السلسلة".

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