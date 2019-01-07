حكومة الغابون تعلن فشل محاولة انقلاب في العاصمة

هسبريس ـ إفي

أعلن المتحدث باسم حكومة الغابون جي برتراند مابانغو، اليوم الاثنين، إفشال محاولة الانقلاب العسكري للإطاحة بنظام الرئيس علي بونغو، واعتقال العسكريين الذين حاولوا القيام بها.

وقال مابانغو: "الوضع الآن أصبح تحت السيطرة، والحياة ستعود لطبيعتها في غضون ثلاث ساعات"، وفق تعبيره بعد إذاعة عسكريين بلاغا انقلابيا من العاصمة ليبروفيل.

الخرجة الإعلامية للناطق الرسمي باسم الحكومة الغابونية أتى بعد سيطرة العديد من الضباط على مبنى الإذاعة الحكومية وإعلانهم إنشاء "مجلس وطني للإصلاح يهدف إلى إنقاذ البلاد من الفوضى".