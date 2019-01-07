الاتحاد الافريقي يدين المحاولة الانقلابية في الغابون

هسبريس ـ مُتابعة

أدان الاتحاد الأفريقي محاولة الانقلاب التي وقعت في الغابون، اليوم الاثنين، في الوقت الذي أعلنت الحكومة إلقاء القبض على ضباط الجيش المتمردين، الذين كانوا سيطروا على محطة الإذاعة الوطنية.

رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فقي محمد، في تغريدة له على "تويتر" قال إن "الاتحاد الافريقي يدين بشدة محاولة الانقلاب التي جرت صباح اليوم في الغابون"، مضيفا: "أعاود التأكيد على رفض الاتحاد الافريقي التام لكل تغيير غير دستوري في السلطة".

وكانت الحكومة الغابونية أعلنت، في وقت سابق، أنه قد تم إلقاء القبض على ضباط الجيش المتمردين، الذين كانوا سيطروا على محطة الإذاعة الوطنية وقاموا بتلاوة بيان مقتضب تضمن إعلان تأسيس "المجلس الوطني للإصلاح".

وأفادت إذاعة "آر إف إي أفريك" بأن المتحدث باسم حكومة الغابون، جاي برتران مابانغو، قال إن القوات الخاصة ألقت القبض على المتمردين، وأن الوضع تحت السيطرة. وزاد: "الوضع في البلاد سيستقر بعد ساعات".

جدير بالذكر أن رئيس الغابون علي بونغو، الذي تحكم عائلته البلاد منذ 50 عاما، قد تولى الحكم عام 2009؛ وهو موجود خارج البلاد منذ أكثر من شهرين، حيث يخضع لفترة نقاهة في العاصمة المغربية الرباط.