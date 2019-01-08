24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

08/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5908:3013:3916:1618:3919:58
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. اسليمي ومناورات البوليساريو (5.00)

  2. قلبُ أستاذ لطاولة على تلميذة يثير جدلا فيسبوكيا (5.00)

  3. دعاء السفر من "كراج علال" إلى سطات (5.00)

  4. تقنيات الذكاء الاصطناعي تتنبئ بأعراض السرطان (5.00)

  5. المغرب مريض بفوارقه الاجتماعية والطبقية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | مطالبة بالتحقيق في زيارة منتخبين عراقيين لإسرائيل

مطالبة بالتحقيق في زيارة منتخبين عراقيين لإسرائيل

مطالبة بالتحقيق في زيارة منتخبين عراقيين لإسرائيل
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 08 يناير 2019 - 02:12

دعا نائب رئيس البرلمان العراقي، حسن كريم الكعبي، وزارة الخارجية في بغداد إلى التحقيق ضمن ما ورد بوسائل إعلام غربية وإسرائيلية بشان زيارة ثلاثة وفود عراقية لتل أبيب.

وطالب الكعبي، في بيان، لجنة العلاقات الخارجية النيابية بالتحقيق في حقيقة هذه الزيارة ومدى دقتها، والكشف عن أسماء المسؤولين الذين زاروا الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة أعضاء مجلس النواب.

وأكد البرلماني أن "قضية الذهاب للأراضي المحتلة خط أحمر، و مسألة حساسة للغاية بالنسبة للمسلمين في أقصى مشارق الأرض حتى مغاربها".

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية كشفت أن ثلاثة وفود عراقية زارت إسرائيل خلال العام الماضي؛ وذكرت أن آخر زيارة كانت قبل عدة أسابيع.

وضمت الوفود شخصيات سنية وشيعية لها تأثير بالعراق، وفق المصادر العبرية التي قالت إن العراقيين قاموا بزيارة متحف "ياد فاشيم" لتخليد ذكرى المحرقة، واجتمعوا بأكاديميين ومسؤولين اسرائيليين.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي عن مصادر سياسية القول: "الهدف من هذه الزيارات هو إنشاء بنية تحتية مستقبلية لعلاقات بين البلدين".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.