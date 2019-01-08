مطالبة بالتحقيق في زيارة منتخبين عراقيين لإسرائيل

هسبريس ـ مُتابعة

دعا نائب رئيس البرلمان العراقي، حسن كريم الكعبي، وزارة الخارجية في بغداد إلى التحقيق ضمن ما ورد بوسائل إعلام غربية وإسرائيلية بشان زيارة ثلاثة وفود عراقية لتل أبيب.

وطالب الكعبي، في بيان، لجنة العلاقات الخارجية النيابية بالتحقيق في حقيقة هذه الزيارة ومدى دقتها، والكشف عن أسماء المسؤولين الذين زاروا الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة أعضاء مجلس النواب.

وأكد البرلماني أن "قضية الذهاب للأراضي المحتلة خط أحمر، و مسألة حساسة للغاية بالنسبة للمسلمين في أقصى مشارق الأرض حتى مغاربها".

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية كشفت أن ثلاثة وفود عراقية زارت إسرائيل خلال العام الماضي؛ وذكرت أن آخر زيارة كانت قبل عدة أسابيع.

وضمت الوفود شخصيات سنية وشيعية لها تأثير بالعراق، وفق المصادر العبرية التي قالت إن العراقيين قاموا بزيارة متحف "ياد فاشيم" لتخليد ذكرى المحرقة، واجتمعوا بأكاديميين ومسؤولين اسرائيليين.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي عن مصادر سياسية القول: "الهدف من هذه الزيارات هو إنشاء بنية تحتية مستقبلية لعلاقات بين البلدين".