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الرئيسية | خارج الحدود | روسيا ترصد تحركات سفينة أمريكية في البحر الأسود

روسيا ترصد تحركات سفينة أمريكية في البحر الأسود

روسيا ترصد تحركات سفينة أمريكية في البحر الأسود
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 07 يناير 2019 - 19:40

أعلنت وزارة الدفاع في موسكو أن سفينة مراقبة روسية، تابعة لأسطول البحر الأسود، تراقب تحركات السفينة الأمريكية "فورت ماك جينري" التي دخلت البحر نفسه.

وأكدت الخدمة الصحفية التابعة للبحرية الأمريكية في أوروبا بأن تواجد السفينة "جينري" هو من أجل "القيام بالمناورات"، حسب ما أوردته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وقالت قائدة الأسطول السادس ونائبة الأميرال، لايز فرانكيتي، إن "دخول سفينة فورت ماك جينري إلى البحر الأسود يؤكد الالتزام الجماعي بأمن البحر الأسود، ويعزز العلاقات القوية مع حلفاء وشركاء الناتو في المنطقة".

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