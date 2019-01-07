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الرئيسية | خارج الحدود | "ويكيليكس" يرفض التزييف والتشهير ضد "أسانج"

"ويكيليكس" يرفض التزييف والتشهير ضد "أسانج"

"ويكيليكس" يرفض التزييف والتشهير ضد "أسانج"
هسبريس - رويترز
الاثنين 07 يناير 2019 - 15:40

أخطر موقع ويكيليكس الصحفيين بـ"عدم كتابة 140 جملة زائفة وتشهيرية عن جوليان أسانج"، مؤسس الموقع الموجود في سفارة الإكوادور بلندن منذ يونيو 2012.

ولم يتضح على الفور ما الذي أدى إلى توجيه هذا الإخطار إلى المؤسسات الإعلامية، لكن ويكيليكس أشار إلى صحيفة الجغرديان البريطانية لنشرها ما قال إنه "تقرير زائف عن أسانج".

وقال ويكيليكس، في رسالة بالبريد الإلكتروني حملت عنوان "رسالة قانونية خاصة غير قابل للنشر"، إن هناك "مناخا شائعا من الادعاءات غير الصحيحة عن ويكيليكس وجوليان أسانج، بما في ذلك افتراءات مغرضة نشرتها وسائل إعلام كبرى وأخرى ذات سمعة جيدة".

المستند الرقمي أضاف: "تقع على عاتق الصحفيين والناشرين، بشكل واضح، المسؤولية عن التأكد من الحقائق بدقة من مصدر رئيسي، والاتصال بالقائمة التالية لضمان أنهم لا ينشرون، ولم ينشروا، أكاذيب افترائية عن ويكيليكس أو جوليان أسانج".

واشتملت رسالة البريد الإلكتروني، التي تألفت من خمسة آلاف كلمة، على 140 جملة قال ويكيليكس إنها "زائفة وتشهيرية"؛ مثل التأكيد على أن "أسانج كان عميلا أو ضابطا في أي جهاز مخابرات".

وتصدر أسانج عناوين الصحف الدولية في أوائل 2010؛ عندما نشر ويكيليكس مقطعا مصورا عسكريا أمريكيا سريا لهجوم تشنه طائرات هليكوبتر من طراز "أباتشي"، قتل 12 شخصا في العاصمة العراقية بغداد، بينهم اثنان من العاملين في رويترز.

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