24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|7
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:59
|08:30
|13:39
|16:15
|18:38
|19:58
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- بوريطة: سلطنة عمان شريك موثوق بالنسبة للمغرب
- اسليمي ومناورات البوليساريو
- طلبة جامعة نرويجية يحيوون ذكرى قتل السائحتين الأجنبيتين بإمليل
- مجموعة أوزون تجمع نفايات عاصمة زيان خنيفرة
- البوليساريو تتحدى الأمم المتحدة وتدشن "إدارات" في مناطق عازلة
الهيمنة على الفضاء تثير تنافسا محموما بين أمريكا و"التنين الصيني" (5.00)
بنيس يدعو المغرب إلى التحرك ضد مناوشات الجزائر في واشنطن (5.00)
عسكريون يرفضون بقاء بونغو في المغرب بإعلان انقلابيّ في الغابون (5.00)
- إسرائيل تُطالب المغرب بتعويضات بالملايين عن "ممتلكات اليهود" - (142)
- البوليساريو تقتحم "المنطقة العازلة" وتطلق الذخيرة الحية في الصحراء - (116)
- البوليساريو تتحدى الأمم المتحدة وتدشن "إدارات" في مناطق عازلة - (89)
- دعوات إحياء "رأس السنة الأمازيغية" تدقّ أبواب الرباط والبيضاء - (76)
- وزارة التعليم "تكافئ" المضربين بالاقتطاع وسط دعوات لـ"جبهة نضالية" - (67)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تونس تعلن عن خطة أمنية جديدة للتصدي للإرهاب
أعلن وزير الداخلية التونسية هشام الفوراتي اليوم الاثنين، عن اعتماد خطة أمنية جديدة يجري تعميمها على كافة الولايات بهدف التصدي للإرهاب.
وأوضح الوزير في مؤتمر صحفي في البرلمان عقب جلسة استماع مغلقة، أن الخطة الأمنية جديدة يجري اعتمادها على ضوء "تقنيات التحرك والاستقطاب الجديدة" التّي أصبحت تعتمدها الجماعات الإرهابية.
كما أفاد بأنه سيجري تعميم الخطة التي تقوم على الاستباق والترصد وسرعة التدخل، على كافة الولايات لا سيما في المناطق الحدودية.
ويأتي الاجتماع المغلق عقب حادثي سطو رهابي مسلح على فرعين من البنوك بجهة القصرين غرب البلاد وقتل مواطن هو شقيق عسكري قتل هو الآخر في عملية ارهابية سابقة. وقبلها فجرت انتحارية نفسها في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة فتسببت في جرح أكثر من 20 عنصرا أمنيا ومدنيا.
وردت قوات الأمن في عملية استباقية بالقضاء على عنصرين إرهابيين، تحصنا بمنزل في مدينة جلمة بولاية سيدي بوزيد وفجرا نفسيهما بأحزمة ناسفة.
وقال الوزير إن ملامح الخطة الأمنية المتصلة بولاية القصرين، أين تتحصن جماعات مسلحة بالجبال المحيطة بها، تتمثل في توحيد القيادة الأمنية في مواجهة الإرهاب، وإفراد منظومة مكافحة الإرهاب بقوة أمنية مشتركة ذات كفاءة عالية ولها حرية المبادرة على مستوى التدخل والمتابعة والتحرك.
ومنذ أواخر 2015، أعلنت تونس حالة الطوارئ إثر حادث إرهابي أودى بحياة 12 عنصرا أمنيا في تفجير استهدف حافلة، وجرى تمديدها منذ ذلك الحين لعدة مرات آخرها لمدة شهر، في السادس من يناير وحتى الرابع من فبراير.