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كُتّاب وآراء
ترامب يسافر إلى الحدود مع المكسيك يوم الخميس
يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارة الحدود الجنوبية للولايات المتحدة يوم الخميس ليغادر واشنطن لأول مرة منذ بدء الإغلاق الجزئي للحكومة قبل 16 يوما بسبب طلبه تدبير تمويل لبناء جدار على طول الحدود مع المكسيك.
ولم يبد الرئيس الجمهوري أي تراجع عن تعهده ببناء هذا الجدار الذي يقول إنه ضروري لوقف الهجرة غير القانونية. ويختلف معه في الرأي الديمقراطيون في الكونجرس ووصفت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الجديدة الجدار بأنه "غير أخلاقي".
وألغى ترامب رحلة مزمعة إلى فلوريدا كي يبقى في العاصمة الأمريكية خلال عطلة عيد الميلاد والسنة الجديدة بعد إغلاق قطاعات واسعة من الحكومة الاتحادية في 22 ديسمبر كانون الأول . وحث ترامب الديمقراطيين في الكونجرس على "العودة من العطلة" والموافقة على تمويل جداره المقترح.
وعاد الديمقراطيون إلى واشنطن في السنة الجديدة بعد سيطرتهم على مجلس النواب وأجازوا قانونا لإعادة فتح كل الوكالات الحكومية المغلقة ولكنه لم يتضمن تمويل الجدار. وسيجيز المجلس هذا الأسبوع سلسلة من مشروعات القوانين لإعادة فتح الوكالات الاتحادية بعد إخفاق محادثات جرت في مطلع الأسبوع بين إدارة ترامب ومفاوضين ديمقراطيين في إنهاء المأزق.
ولم يقدم البيت الأبيض تفاصيل زيارة ترامب ولكن من المرجح أن تسلط الزيارة المزمعة الضوء على المخاوف الأمنية التي طرحتها الإدارة كمبرر لبناء الجدار.
وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض على تويتر اليوم الاثنين" الرئيس دونالد ترامب سيسافر إلى الحدود الجنوبية يوم الخميس للقاء هؤلاء المعنيين بالأمن القومي والأزمة الإنسانية".