فرنسا تعتزم تشديد زجر الاحتجاجات غير المرخصة

هسبريس - رويترز

قال إدوار فيليب رئيس الوزراء الفرنسي الاثنين إن فرنسا تعتزم تقديم تشريع لتشديد العقوبات فيما يتعلق بالاحتجاجات غير المصرح بها وذلك ردا على المظاهرات العنيفة التي قادتها حركة السترات الصفراء.

وقال فيليب لمحطة (تي.إف 1) التلفزيونية "نريد الحفاظ على حق التظاهر في فرنسا وعلينا معاقبة من ينتهك القانون".