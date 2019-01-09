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الرئيسية | خارج الحدود | التصويت على "اتفاق بريكست" بعد أسبوع في لندن

التصويت على "اتفاق بريكست" بعد أسبوع في لندن

التصويت على "اتفاق بريكست" بعد أسبوع في لندن
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 09 يناير 2019 - 01:10

أكد متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، أن التصويت على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، المقترح من حكومة لندن، في مجلس العموم سيكون الثلاثاء المقبل، بعد نقاش لمدة خمسة أيام.

وأشار المتحدث إلى أن الوزير المسؤول عن "بريكست"، ستيفن باركلي، سيكون المكلف بافتتاح النقاش في المجلس حول الاتفاق الذي يثير المعارضة داخل وخارج الحزب المحافظ الحاكم على حد سواء.

ومن المتوقع أن تختتم ماي نفسها المداولات بخطاب ستلقيه، مساء 15 يناير الجاري تحديدا، قبل تصويت النواب على الاتفاق.

وينتظر البرلمانيون أن تذكر الحكومة التنازلات التي حصلت عليها من بروكسل لتحسين نص الاتفاق الذي أجبر رفضه ماي على إلغاء أول تصويت كان مقررا يوم 11 دجنبر الماضي.

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