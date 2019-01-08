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الرئيسية | خارج الحدود | قتلى ومعطوبون في تصادم قطارين بجنوب إفريقيا

قتلى ومعطوبون في تصادم قطارين بجنوب إفريقيا

قتلى ومعطوبون في تصادم قطارين بجنوب إفريقيا
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 08 يناير 2019 - 11:40

قتل ثلاثة أشخاص على الأقل، اليوم الثلاثاء، إثر اصطدام قطارين في بريتوريا؛ عاصمة جنوب إفريقيا.

وأفاد موقع "نيوز 24" الجنوب إفريقي، نقلا عن متحدثة باسم شركة السكك الحديدية في البلاد، أن ه"ناك عشرات الاشخاص الاخرين الذين أصيبوا عندما اصطدم القطارين في محطة ماونتين فيو".

من ناحية أخرى، ذكرت خدمات الطوارئ الطبية "إي. آر. 24"، في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن عدد المعطوبين قد تخطى 200 شخص. بينما لم يتضح على الفور كيف وقع الحادث.

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