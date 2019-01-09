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إيران تدرس حذف أربعة أصفار من العملة الوطنية
الأربعاء 09 يناير 2019 - 02:04
قال وزير الاقتصاد والشؤون المالية الإيراني، فرهاد دِج بسَند، إن حذف أربعة أصفار من العملة الوطنية محل دراسة حاليا.
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية عن الوزير القول إن "الإعلان عن حذف هذه الأصفار سيتم عبر وزارته"، مشيرا إلى استلام مقترحات بهذا الشأن تقدم بها البنك المركزي.
وكان محافظ البنك المركزي، عبدالناصر همتي، صرح بأن لائحة باقتراح حذف أربعة أصفار من العملة الوطنية تم تسليمها مؤخرا إلى الحكومة، من جانب البنك المركزي، متمنياً أن تنتهي الإجراءات المتعلقة بها في أسرع وقت.
وووفقا لهمتي فإن عملية حذف الأصفار ستستغرق ما يقارب عامين.