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كُتّاب وآراء
مصر تتجه لتحرير أسعار المحروقات بحلول 2020
صرح وزير البترول المصري، طارق الملا، بأن الدولة تتجه لتحرير أسعار المحروقات بالكامل بحلول عام 2020 .
وفي مقابلة مع قناة "إم.بي.سي مصر" قال الملا: "الدولة دعمت المحروقات بنحو 45 مليار جنيه في النصف الأول من العام المالي".
وحول جدول الحكومة لتحرير أسعار المحروقات، قال الملا :"البرنامج بدأ في 2014 . والمستهدف له أن ينتهي في عام 2019/2020".
وعما إذا كان هذا يعني أن مصر لن يكون بها أي دعم للمحروقات في 2020، أجاب :"نأمل في أن نتمكن من ضبط كل المتغيرات وأن يكون السوق المصرية متقبلا لها وقادرا على استيعاب ذلك حتى تمضي الآلية دون مشاكل".
وأوضح :"قررنا البدء ببنزين 95، الذي يمثل 3% من الاستهلاك، ليكون في هذا فرصة لممارسة التدريب العملي والتجربة من جانبنا ومن جانب المستهلك أيضا".
وتم في مصر الإعلان أنه سيتم، بدءا من أبريل القادم، تطبيق آلية التسعير التلقائي لـ"بنزين 95". وتضمن القرار الحكومي تحديد نسبة الزيادة أو الانخفاض بـ10% من السعر الحالي.