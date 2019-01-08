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الرئيسية | خارج الحدود | ألمانيا تعتقل متورطا في قرصنة بيانات سياسيّين

ألمانيا تعتقل متورطا في قرصنة بيانات سياسيّين

ألمانيا تعتقل متورطا في قرصنة بيانات سياسيّين
هسبريس - د.ب.أ
الثلاثاء 08 يناير 2019 - 16:50

أعلن المكتب الاتحادي لمكافحة الجرائم في ألمانيا، اليوم الثلاثاء، أنه تم إلقاء القبض على شاب، يبلغ 20 عاما،في ولاية هيسن غربي البلاد؛ على خلفية واقعة سرقة واسعة النطاق لبيانات ساسة ومشاهير في ألمانيا.

وكان موقع "شبيغل أونلاين" الألماني الإخباري قد ذكر أنباء عن ذلك مسبقا. وقالت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الألمانية إن الشاب اعترف بارتكاب الجريمة بالكامل، في وقت تم تفيش شقة المعني بالأمر، أمس الأحد، إلا أن مكتب مكافحة الجرائم لم يعلن عن مكانها بالتحديد.

يذكر أن عملية السرقة الموسعة للبيانات شملت نحو ألف سياسي وصحفي وشخصية شهيرة بألمانيا، بحسب بيانات وزارة الداخلية الاتحادية.

وأوضحت الوزارة أن نحو 50 حالة من إجمالي هذه الحالات تتسم بالخطورة؛ لأنه تم نشر مجموعات أكبر من البيانات مثل بيانات شخصية وصور ومراسلات.

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1 - hassia الثلاثاء 08 يناير 2019 - 17:28
شاب عشرينى اطلق سراحه مؤقتا,وربما سيحكم عليه بسورسى
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