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الرئيسية | خارج الحدود | قضاء تركيا يبدأ محاكمة متهمين باغتيال سفير روسيا

قضاء تركيا يبدأ محاكمة متهمين باغتيال سفير روسيا

قضاء تركيا يبدأ محاكمة متهمين باغتيال سفير روسيا
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 08 يناير 2019 - 15:35

انطلقت اليوم الثلاثاء في أنقرة إجراءات محاكمة 28 شخصا، بينهم رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن، في قضية اغتيال السفير الروسي في تركيا عام 2016.

ووفقا لوكالة "الأناضول" التركية فقد مثل 14 من المشتبه بهم، تسعة منهم محتجزون بالفعل، في قاعة المحكمة، بينما جرى توصيل قاعة المحكمة بأربعة محتجزين آخرين عبر دائرة تليفزيونية.

وتجري محاكمة بقية المشتبه بهم ، ومن بينهم رجل الدين فتح الله غولن، غيابيا.

وفي نونبر الماضي، وجه الادعاء في أنقرة اتهامات لغولن و27 آخرين على خلفية اغتيال السفير أندريه كارلوف عام 2016.

ووفقا للوكالة التركية فإن لائحة الاتهامات، التي تضم 609 صفحات، وجهت للمشتبه بهم اتهامات بالانضمام لمنظمة إرهابية، والقتل العمد، وغيرها من الاتهامات.

وتضمنت اللائحة اتهاما لغولن وشبكته، التي تتهمها أنقرة بالتخطيط للمحاولة الانقلابية الفاشلة التي وقعت عام 2016، بالسعي لتخريب العلاقات بين أنقرة وموسكو.

وكان كارلوف قد لقي حتفه من جراء إطلاق شرطي خارج الخدمة النار عليه في معرض بأنقرة في 19 دجنبر من عام 2016، وردد مطلق النار "شعارات إسلامية" وندد بالتدخل الروسي قي الصراع السوري قبل أن تتمكن الشرطة من قتله.

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