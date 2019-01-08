كارلوس غصن يمثل أمام القضاء وينفي الاتهامات

هسبريس ـ مُتابعة

نفى رئيس شركة نيسان السابق كارلوس غصن، اليوم الثلاثاء، الاتهامات الموجهة إليه لدى مثوله أمام القضاء؛ في أول ظهور علني له بعد احتجازه في طوكيو في 19 نونبر.

وظهر غصن، البالغ من العمر 64 عاما، في قاعة محكمة في طوكيو مقيد اليدين، ومرتديا حلة داكنة وقميصا أبيض بلا رابطة عنق، وفاقدا بعض وزنه، حسب الصحفيين الذين كانوا يحملون تصاريح لحضور الجلسة.

وينتظر غصن إنطلاق المحاكمة، حيث إن جلسة اليوم كانت مخصصة فقط لإبلاغه بالتهم الموجهة إليه.

ويواجه غصن اتهامات بإخفاء إيرادات تقدر بالملايين، متفق عليها مع نيسان اعتبارا من عام 2011، وكذلك انتهاك ثقة الشركة لاستغلالها في تغطية خسائر مالية شخصية.

لكن المدير التنفيذي السابق صاحب النفوذ في قطاع السيارات، الذي ولد في البرازيل وتلقى تعليمه في لبنان وفرنسا، نفى الاتهامات أمام القاضي وقال: "أنا بريء من الاتهامات التي وجهت إلي (...). اتهمت ظلما".

وذكر غصن: "ليس لدي سوى الحب والامتنان من أعماق قلبي إلى نيسان، لقد بذلت كل جهدي لصالح الشركة، ونفذت مهامي بشكل عادل وصحيح وقانوني".

من جانبه، تلا القاضي، في الجلسة التي طلبها محامو غصن لسماع هذه الادعاءات، الاتهامات الموجهة إلى غصن، وأخبره أنه رهن الاعتقال لمنعه من مغادرة البلاد ومحاولة إخفاء الأدلة.