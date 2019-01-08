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أمريكا تقتل 6 متشددين في ضربة جوية بالصومال
الثلاثاء 08 يناير 2019 - 19:35
قال الجيش الأمريكي إنه قتل ستة إسلاميين متشددين في ضربة جوية بالصومال؛ في منطقة بإقليم شبيلي السفلى.
وقالت قيادة الجيش الأمريكي في أفريقيا، في بيان، "تقييمنا الآن أنه لم يسقط مصابون أو قتلى من المدنيين في هذه الضربة الجوية.
"تم تنفيذ هذه الضربة الجوية للقضاء على حرية حركة الشباب وزيادة الضغط على الشبكة الإرهابية في المنطقة"، يضيف المصدر.
وصعدت القوات الأمريكية والصومالية، في الآونة الأخيرة، الضربات الجوية على مقاتلي "حركة الشباب" المتطرفة، وقال الجيش الأمريكي، الشهر الماضي، إنه قتل 62 متشددا في ست ضربات جوية.