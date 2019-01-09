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كُتّاب وآراء
سانشيز: إخراج رفات فرانكو تعقّد أكثر من المتوقع
أكد رئيس الحكومة الإسبانية، بدرو سانشيز، أن استخراج رفات الديكتاتور فرانكو "تعقد أكثر من المتوقع".
وقال سانشيز في مقابلة مع وكالة "إفي" إن العملية "تطول عما توقعنا، ولكننا نعتقد أن هذا أمر جيد، لأنها تضمن في هذه الحالة الحق في عرض وجهات النظر المختلفة وحين تحين اللحظة وينتهي الإجراء الإداري، سيحسم ملجس الوزراء الأمر".
وأكد أن القرار سيستند على قرارات البرلمان وقانون الذاكرة التاريخية، واشتراطات "دولة اجتماعية وديمقراطية يسودها القانون".
وبسؤاله عما إذا كانت الرفات لن يتم نقلها إلى كاتدرائية "لا ألمودينا"، أشار إلى أنه لن يتم دفنها في هذا المكان لأسباب أمنية".
وقال المسؤول الحكومي: "صدر تقرير في هذه الحالة عن مندوبية الحكومة قاطع للغاية بشأن مشاكل أمنية يمكن أن تنشأ بشأن دفنه في المودينا".