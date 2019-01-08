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الرئيسية | خارج الحدود | باريس تطالب روما بعدم دعم "السترات الصفراء"

باريس تطالب روما بعدم دعم "السترات الصفراء"

باريس تطالب روما بعدم دعم "السترات الصفراء"
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 08 يناير 2019 - 18:06

طالبت وزيرة الشؤون الأوروبية في فرنسا، ناتالي لوازو، سلطات روما بالتزام الاحترام وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، بعد أن أعرب نائبا رئيس الحكومة في إيطاليا عن دعم أصحاب "السترات الصفراء".

وأكدت السياسية لدى وصولها إلى اجتماع وزاري في بروكسل أن أولوية كل حكومة هي الاهتمام برخاء ومستقبل مواطنيها، قائلة: "لذلك أعتقد أن أولوية الحكومة الإيطالية هي الاهتمام برخاء الشعب الإيطالي.. لست متأكدة من أن الاهتمام بالسترات الصفراء على صلة برخاء الشعب الإيطالي".

وقالت لوازو إنها سمعت الحكومة الإيطالية كثيرا وهي تطلب احترام طريقتها في إدارة بلادها، في إشارة إلى تصريحات الحكومة خلال مواجهتها مع المفوضية الأوروبية بعد رفض بروكسل لميزانية إيطاليا لعام 2019.

وأكدت الوزيرة: "أعتقد أن ذلك الاحترام مفروض ولكنه مفروض لأي بلد آخر خاصة إذا كان بلدا مجاورا وحليفا وصديقا"، مضيفة أنها ستطرق إلى القضية مع وزير الخارجية الإيطالي إنزو موافيرو خلال اجتماع اليوم في بروكسل.

وكان نائبا رئيس الحكومة الإيطالية لويجي دي مايو وماتيو سالفيني قد أعربا عن دعمهما الاثنين لأصحاب "السترات الصفراء" في فرنسا. وشجع دي مايو أصحاب "السترات الصفراء" وحثهم على "عدم الاستسلام لأن أوروبا جديدة تولد".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - عباس الثلاثاء 08 يناير 2019 - 18:21
كيف الشعوب تتعاون مع بعضها الفرنسيون لوكانوا دولة العراق او دولة سوريا لقالوا
اللهم مخزن ضالم ولا راعية فاسدة
أقصم بالله العضيم أن الأمن في الوطن نعمة من الله اللهن أحفض المغرب والمغاربة إن بعض المراهقين لا يعلمون شيئ عن حب الوطن يضنون أنهم في ملعب كرة القدم يهتفون لصالخ هده الفرقة أو لصالح الأخرى
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8
2 - rachida الثلاثاء 08 يناير 2019 - 18:27
فرنسا ساعدت بشكر كبير وقوي على تغيير العلم السوري والعلم الليبي وتدخلت بكل الاشكال في شؤون هذه الدول ودعمت بالمال والسلاح كل من يستطيع تدمير البنية التحتية لسوريا والان هي مزعوجة من ايطاليا لانها دعمت السترات الصفراء ..
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