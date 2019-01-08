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اعتقال معلمة نمساوية تستغل ابنتها في مواد إباحية
الثلاثاء 08 يناير 2019 - 21:35
أكد ممثلو الادعاء في مدينة فيلز اليوم الثلاثاء أنه تم القبض على معلمة نمساوية بتهمة استغلال ابنتها /13 عاما/ لتصوير مواد إباحية وإرسالها إلى عشيقها.
كما تم احتجاز الرجل ، الذي يعيش في فيلز .
وظل المحققون يراقبون الرجل لبعض الوقت ، لكنه لم تكن لديه إدانات سابقة من هذا النوع من الجرائم ، حسبما قال متحدث باسم النيابة لوكالة الأنباء النمساوية "أبا" .
وقالت متحدثة باسم سلطة التعليم بإقليم النمسا السفلى لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه تم فصل المعلمة 46 / عاما/.
كما قال المتحدث باسم النيابة إن التحقيق مستمر ، حيث يشتبه في ارتكاب جرائم إضافية في هذه القضية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - جاوبوني الثلاثاء 08 يناير 2019 - 22:03
السلام عليكم اريد جواب صريح من الدين يتبجحون بالحرية
2 - wood الثلاثاء 08 يناير 2019 - 22:10
بغض النظر لما قامت به هذه الأم و الذي يتنافى كليا مع الأعراف و القوانين و كذلك نفس الشيء بالنسبة للرجل باستغلال فتاة قاصر في أمور خطيرة ، فما يلاحظ ان الأمن كان يراقب إتصالات هذه المرأة و هي أمور نفسها مخالفة للقوانين ،فلا يمكن القبول بكشف الجرائم باستعمال طرق و وسائل هي أصلا يجرمها القانون خصوصا التجسس على حياة الأفراد و الجماعات !!!
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