اعتقال معلمة نمساوية تستغل ابنتها في مواد إباحية

هسبريس - د.ب.أ

أكد ممثلو الادعاء في مدينة فيلز اليوم الثلاثاء أنه تم القبض على معلمة نمساوية بتهمة استغلال ابنتها /13 عاما/ لتصوير مواد إباحية وإرسالها إلى عشيقها.

كما تم احتجاز الرجل ، الذي يعيش في فيلز .

وظل المحققون يراقبون الرجل لبعض الوقت ، لكنه لم تكن لديه إدانات سابقة من هذا النوع من الجرائم ، حسبما قال متحدث باسم النيابة لوكالة الأنباء النمساوية "أبا" .

وقالت متحدثة باسم سلطة التعليم بإقليم النمسا السفلى لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه تم فصل المعلمة 46 / عاما/.

كما قال المتحدث باسم النيابة إن التحقيق مستمر ، حيث يشتبه في ارتكاب جرائم إضافية في هذه القضية.