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الرئيسية | خارج الحدود | اعتقال معلمة نمساوية تستغل ابنتها في مواد إباحية

اعتقال معلمة نمساوية تستغل ابنتها في مواد إباحية

اعتقال معلمة نمساوية تستغل ابنتها في مواد إباحية
هسبريس - د.ب.أ
الثلاثاء 08 يناير 2019 - 21:35

أكد ممثلو الادعاء في مدينة فيلز اليوم الثلاثاء أنه تم القبض على معلمة نمساوية بتهمة استغلال ابنتها /13 عاما/ لتصوير مواد إباحية وإرسالها إلى عشيقها.

كما تم احتجاز الرجل ، الذي يعيش في فيلز .

وظل المحققون يراقبون الرجل لبعض الوقت ، لكنه لم تكن لديه إدانات سابقة من هذا النوع من الجرائم ، حسبما قال متحدث باسم النيابة لوكالة الأنباء النمساوية "أبا" .

وقالت متحدثة باسم سلطة التعليم بإقليم النمسا السفلى لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه تم فصل المعلمة 46 / عاما/.

كما قال المتحدث باسم النيابة إن التحقيق مستمر ، حيث يشتبه في ارتكاب جرائم إضافية في هذه القضية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - جاوبوني الثلاثاء 08 يناير 2019 - 22:03
السلام عليكم اريد جواب صريح من الدين يتبجحون بالحرية
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2 - wood الثلاثاء 08 يناير 2019 - 22:10
بغض النظر لما قامت به هذه الأم و الذي يتنافى كليا مع الأعراف و القوانين و كذلك نفس الشيء بالنسبة للرجل باستغلال فتاة قاصر في أمور خطيرة ، فما يلاحظ ان الأمن كان يراقب إتصالات هذه المرأة و هي أمور نفسها مخالفة للقوانين ،فلا يمكن القبول بكشف الجرائم باستعمال طرق و وسائل هي أصلا يجرمها القانون خصوصا التجسس على حياة الأفراد و الجماعات !!!
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