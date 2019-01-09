الملايين من العاملين في الهند يحتجون على الأجور

هسبريس - د.ب.أ

بدأ عشرات الملايين من العاملين بالهند إضرابا لمدة يومين، مما أدى لعرقلة حركة النقل وخدمات البنوك، وذلك في عمل احتجاجي شهد أعمال عنف متفرقة في مناطق بالبلاد.

وكانت عشر نقابات عمالية كبرى قد دعت للإضراب ، متهمة حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي بتبني سياسات" ضد العاملين"، وإجراء إصلاحات عمالية وعمليات خصخصة غير مرغوب فيها ، وطالبت بتحسين الأجور والمعاشات.

وقال مركز نقابات التجارة الهندية، أحد النقابات العمالية الهندية، إن نحو 200 مليون عامل، خاصة في قطاعات البنوك والاتصالات والتعدين، شاركوا في الإضراب. ولم يتسن التأكد من العدد.

وقال الأمين العام للمركز تابان سين" المشاركة غير المسبوقة للعاملين في الإضراب تمثل دلالة واضحة على مدى غضب واستياء العاملين من السياسات الليبرالية الجديدة والاعتداءات التي يتعرض لها عملهم وظروف معيشتهم بسبب هذه السياسات".

واتهم سين حكومة مودي بالعمل" لصالح مجموعات شركات" والإخفاق في إيجاد فرص عمل للمواطنين.

وظهر تأثير الإضراب بصورة كبيرة في ولايات كيرالا وكارناتاكا والبنغال الغربية، التي تحكمها أحزاب المعارضة.

وقد جرى إغلاق المحال والمؤسسات التجارية في هذه الولايات، كما واجهت خدمات النقل البري صعوبات بسبب الإضراب.

وأفادت شبكة ان دي تي في بأن مثيري الشغب اشتبكوا مع الشرطة في كلكتا عاصمة البنغال الغربية ، وتعرضت عدة مركبات لأضرار.

وقدمت النقابات للحكومة قائمة مطالب من 12 نقطة مطلبا بهدف إنعاش اقتصاد البلاد وحماية حقوق الطبقة العاملة.