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الصراصير تهاجم الحرم .. وسلطات مكة تتدخل

الصراصير تهاجم الحرم .. وسلطات مكة تتدخل
هسبريس - متابعة
الثلاثاء 08 يناير 2019 - 20:40

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور وفيديوهات تظهر انتشار أسراب هائلة من الصراصير بمحيط الحرم المكي، ما دفع أمانة منطقة مكة إلى التدخل لحل المشكلة.

وأوضحت الأمانة في بيان لها على تويتر بأن الحشرة الصغيرة التي غزت الحرم المكي هي صرصار الليل الذي يشبه الجراد في شكلها الخارجي.

وأشارت إلى أنها تمكنت من السيطرة على الحشرات"، مضيفة بأن "الأمر ظاهرة موسمية تتكرر مع هطول أمطار غزيرة".

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